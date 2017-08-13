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MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya:

- "Milliyetçi Hareket Partisi sonuna kadar doğru durdu. FETÖ konusunda Devlet Bahçeli bunları söylerken, hepsi Bahçeli’ye demedik lafı bırakmadı. Büyükşehir yasasında ve daha birçok konuda Milliyetçi Hareket Partisi durduğu yer, gösterdiği duruş itibarıyla haklı çıktı. Bu kadar haklı çıkacak ama bu kadar da karşısında blok oluşacak başka bir parti lideri yok"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya:

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Milliyetçi Hareket Partisi sonuna kadar doğru durdu. FETÖ konusunda Devlet Bahçeli bunları söylerken, hepsi Bahçeli’ye demedik lafı bırakmadı. Büyükşehir yasasında ve daha birçok konuda Milliyetçi Hareket Partisi durduğu yer, gösterdiği duruş itibarıyla haklı çıktı. Bu kadar haklı çıkacak ama bu kadar da karşısında blok oluşacak başka bir parti lideri yok." dedi.

İlçedeki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen MHP Gölbaşı 12. Olağan Genel Kurulu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kurulun divan başkanlığını üstlenen Karakaya, programın açılışında yaptığı konuşmada, kurulun ilçeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulunarak "Milliyetçi Hareket Partisi sonuna kadar doğru durdu. FETÖ konusunda Devlet Bahçeli bunları söylerken, hepsi Bahçeli’ye demedik lafı bırakmadı. Büyükşehir yasasında ve daha birçok konuda Milliyetçi Hareket Partisi durduğu yer, gösterdiği duruş itibarıyla haklı çıktı. Bu kadar haklı çıkacak ama bu kadar da karşısında blok oluşacak başka bir parti lideri yok." diye konuştu.

Halk oylamasıyla anayasa değişikliği uzlaşmasının sağlandığını anımsatan Karakaya, anayasanın nasıl değişeceğinin kamuoyuna sunulmadığını ifade etti.

MHP'den 5 milletvekilinin anayasa değişikliğine "hayır" dediğini hatırlatan Karakaya, şöyle konuştu:

"İnanın samimiyetle söylüyorum, biraz daha akıllı davranın da şu anayasa değişiklik metni ortaya çıksın okuyun, ondan sonra da 'Biz bu metni beğenmedik' deyin. Metni okumadan 'hayır' diyorlar. Neden 'hayır' diyorsunuz dendiğinde ise 'Devlet Bahçeli evet diyor' dediler. Yani Devlet Bahçeli 'evet' diyorsa o 'hayır' diyecek. Peki, Adalet ve Kalkınma Partisinin 316 tane milletvekili vardı. 316 tane milletvekilinin tamamı 'evet' oyunu verdi. Milliyetçi Hareket Partisinden ayrılıp oraya gidenler vardı. 'Milliyetçi Hareket Partisinde ülkücülüğümü yaşayamıyorum' deyip AK Parti'de çözüm süreci yürütenler, burada ülkücülüğünü yaşayamadı. Ama gitti orada çözüm sürecinde ülkücülüğünü yaşadı. Bizim uyanık olmamız lazım. Bizim yapılanları anlama gibi mecburiyetimiz var."

Konuşmaların ardından kongrede tek aday olan Ersin Pehlivan, 232 delege oyuyla başkanlığa seçildi.

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