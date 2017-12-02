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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Bundan sonra teşebbüs iktidardan gelecektir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim ittifakı tartışmalarına ilişkin, "Söyleyeceğimizi söyledik, bundan sonra teşebbüs tabii ki iktidardan gelecektir." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Bundan sonra teşebbüs iktidardan gelecektir

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfınca (TASAV) düzenlenen "Doğumunun 100. yıl dönümünde lider Türkiye için Alparslan Türkeş vizyonu" konulu panel öncesi gazetecilerin seçim ittifakına yönelik sorusunu yanıtladı.

Gerek ittifak gerekse baraj konusunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamayla siyasetin gündemine geldiğini belirten Yalçın, ardından ise her kişi, kurum ve müessese ile siyasi partilerin bu konudaki görüşlerini dile getirdiğini kaydetti.

MHP'nin görüş ve düşüncelerinin de bizzat Bahçeli vasıtasıyla kamuoyuna açıklandığını anımsatan Yalçın, bunun karşılığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın olumlu görüşler sarf ettiğini söyledi.

Semih Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii bu konunun geniş geniş tartışılması, her siyasi partinin bu konuda görüşünü beyan etmesi esas olmalıdır. Ana muhalefet partisi de dahil olmak üzere bu konudaki düşüncelerini kamuoyu önüne çıkmak suretiyle anlatabilmeliler. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Bundan sonra teşebbüs tabii ki iktidardan gelecektir. Şeklinin nasıl olması gerektiği konusunda da bir ön açıklama bizzat Genel Başkanımız vasıtasıyla yapıldı. Zannediyorum uyum yasaları içerisinde bu konu da teklif olarak gündeme veya TBMM'nin gündemine getirilecek. O noktada da MHP konuyla ilgili düşüncelerini, detayları çok net bir şekilde öncelikle basınla paylaşacaktır."

Muhabir: Esin Işık, Barış Gündoğan

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MhpPolitikaSeçim IttiifakıSemih Yalçın
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