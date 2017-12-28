MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Cumhur ittifakında hedef güçlü bir yasama

ANKARA (AA) - Esin Işık - MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, AA muhabirine "cumhur ittifakı"na ilişkin yaptığı açıklamada, MHP'nin yeni dönemde anayasa değişikliği sonucunda oluşan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam anlamıyla yerli yerine oturtulması gibi bir siyasi faaliyetin içinde olacağını söyledi.

Yeni dönemde, anayasa değişikliği çerçevesinde uyum yasaları başta olmak üzere "seçim ittifakı", "seçim barajı" ve "seçim sistemi" konularının yoğun bir şekilde tartışılacağını belirten Yalçın, partisinin bunlarla ilgili tavrının net ve açık olduğunun altını çizdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kamuoyuna açıkladığı, "cumhur ittifakı"nın hedefine ilişkin Yalçın, "Sayın Genel Başkanımız batılı ve ileri demokrasilerde gördüğümüz seçim ittifaklarının önünün açılması gerektiğini ifade etmiş, söylemiştir." dedi.

Yalçın, "İttifak teklifimizin sebebi, yeni sistemin doğru yürümesini sağlamak, yüzde 50+1 ile halkın desteğini almış güçlü bir yürütme karşısında güçlü bir yasama Meclisini oluşturarak, Türkiye'nin problemlerine çare olacak her kanunu Meclisten geçirebilmektir." şeklinde konuştu.

"İttifaktan muradımız partilerin kendi tüzel kişiliklerini, kimliklerini muhafaza ederek, ittifak yapabilmeleridir." diyen Yalçın, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimiz için ona atıf yapmaktan dolayı 'cumhur ittifakı' dedik." ifadelerini kullandı.

Yalçın, "İttifak konusunda hükümetle bir görüşme içerisinde değiliz. Perde arkasında, karanlık koridorlarda görüşme yapmayız. Öyle bir alışkanlığımız, geleneğimiz yok. Hepsi milletin huzurunda gerçekleşir. Zamanı var." açıklamasında bulundu.