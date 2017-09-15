MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: MHP'den ihraç edilenlerin sayısı 9'u geçmedi

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, bazı kamuoyu şirketlerince yapılan anketlerde, MHP'den atılanların kurmaya çalıştığı politik oluşumun büyük oranda CHP'liler tarafından desteklendiğinin ortaya çıktığına işaret etti.

Yalçın, CHP yanlısı bazı gazeteci ve köşe yazarlarının da MHP aleyhinde algı oluşturmak ve partinin üstlendiği tarihi işlevi baltalamak için siyasi yancıları hararetle desteklediğini savundu.

Bu gazeteci ve yazarların mesnetsiz tezlerle MHP'nin seçmenlerinin dörtte üçünü kaybettiğini ve oyunun düştüğünü öne sürdüğünü kaydeden Yalçın, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözde muhalefetten herkesi ihraç ederek kurtulmaya çalıştığı yolundaki iddialar da aynı algı çabasının bir parçasıdır. Oysa şimdiye kadar Genel Merkezimizin tasarrufu ile MHP'den ihraç edilenlerin sayısı 9'u geçmemiştir. Bunlar da belli isimlerdir. Üst kurul delegelerinden hiç kimse, sözde muhalefet için imza verdiği gerekçesiyle partimizden ihraç edilmemiştir. Medyada istifa ettiklerine dair haberler çıkan bazı kimselerin de MHP ile yıllar öncesinden ilişkileri kesilmiştir. Hatta bunların bazıları MHP'ye üye bile değildir. Gayeleri, MHP'de bir istifa dalgası olduğu izlenimini vermek, bahse konu oluşumu takviye etmektir. MHP'yi zayıflatmak, güçten düşürmektir."

Muhabir: Esin Işık