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MHP Genel Başkanı Bahçeli Adana'da

- Bahçeli, Adana Büyükşehir Belediyesi ile MHP İl Teşkilatını ziyaret etti - Belediye ziyaretinde Bahçeli, bandonun çaldığı Ferdi Tayfur'un "Emmoğlu" ve "Çeşme" şarkılarıyla karşılandı

MHP Genel Başkanı Bahçeli Adana'da

ADANA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana Büyükşehir Belediyesi ve MHP İl Teşkilatını ziyaret etti.

İlk olarak Adana Büyükşehir Belediyesine gelen Bahçeli'yi, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile eşi Zeynep Sözlü ve partililer karşıladı.

Karşılama töreni sırasında Büyükşehir Belediye Bandosu Ferdi Tayfur'un "Emmoğlu" ve "Çeşme" adlı şarkılarını çaldı. Şarkıları bir süre dinleyen Bahçeli bandoyu alkışladı.

Daha sonra Bahçeli, Belediye Başkanı Sözlü ile makamında görüştü. Burada Sözlü, Bahçeli'ye çeşitli hediyeler verdi.

Bahçeli, daha sonra MHP İl Teşkilatını ziyaret ederek, İl Başkanı Bünyamin Avcı ile bir araya geldi.

Bu arada, Bahçeli'nin il teşkilatı ziyareti sırasında, binaya girmeye çalışan bazı partililer arasında tartışma yaşandı.



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