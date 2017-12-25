MHP Genel Başkanı Bahçeli: Aynı itham ve iftiralar yine sahne almıştır

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dün yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 121. maddesi siyasi ve ideolojik provokatörler tarafından büyük ve tehlikeli bir tartışmanın odağına yerleştirilmiştir. Hep aynı simalar, hep aynı nakaratlar, hep aynı itham ve iftiralar yine sahne almıştır. Alayına yazık, hepsine yazıklar olsun." ifadesini kullandı.

Kriz severlerin her fırsattan istifadenin peşinde, kaos ve korku tacirlerinin her gelişmeyi karalamanın, her durumu haşince kurcalamanın, haince kumpasa çevirmenin hevesinde olduklarını vurgulayan Bahçeli, "Yetmedi mi bunalımlar? Yetmedi mi ağır ve beka düzeyindeki sorunlar?" diye sordu.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Dün yayımlanan 696 Sayılı KHK'nin 121. maddesi siyasi ve ideolojik provokatörler tarafından büyük ve tehlikeli bir tartışmanın odağına yerleştirilmiştir. Hep aynı simalar, hep aynı nakaratlar, hep aynı itham ve iftiralar yine sahne almıştır. Alayına yazık, hepsine yazıklar olsun. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki olayların bastırılması kapsamında hareket eden vatan evlatlarının 6755 Sayılı Kanunun birinci fıkrası uyarınca hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmayacağı hüküm altına alınmıştır. Ne var bunda? CHP niye rahatsızdır? HDP niye hoplamaktadır? İP niçin huzursuz, Barolar Birliği Başkanı neden keyifsizdir? 15 Temmuz’da milli beka zillet ve zulmet dolu saatlerde bizzat millet tarafından savunulmuştur. Bundan gocunanlar FETÖ’nün kurşun askerleridir."

15 Temmuz gecesi ve devamında 251 vatandaşın şehit olduğunu, 2 bin 194 vatandaşın da yaralandığını anımsatan Bahçeli, işgalin soğuk, acıklı ve alçak teşebbüsünü 80 milyonun yaşadığına dikkati çekti.

"Devletin ayağa düşmemesi için kahramanlar toprağa düştü"

Devletin ayağa düşmemesi için kahramanların toprağa düştüğünü vurgulayan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kim, neyden bahsediyor? CHP ve yedekleri yüzsüzce nasıl konuşabiliyor? FETÖ’ye cesaretle direnenler, darbecilere meydan okuyanlar, istilacılara vatanı dar edenler yargılansın, cezai sorumlulukları doğsun mu isteniyor? Bu soruya 'evet' diyenler var ise bize göre vatan hainidir, FETÖ'nün uyanmış ve harekete geçmiş kripto koludur."

Bahçeli, devletin zora düştüğü her şart ve anda milletin devreye girerek gereğini muhakkak yaptığını, yapmasının önüne de hiçbir kokuşmuş ve işbirlikçinin geçemediğini belirtti.

"Vehme kapılmış bu zinhiyetleri endişeyle takip ediyorum"

15 ve 16 Temmuz'da da Türk milletinin meşru müdafaa refleksiyle zalimleri, hainleri, haşhaşileri fitnelerinde boğduğuna işaret eden Bahçeli, şunları ifade etti:

"FETÖ’den hesap sormaya yanaşmayan, FETÖ'yü aklamak için kırk takla atan CHP'nin 696 Sayılı KHK'nin 121. maddesini bahane ederek çıldırmış gibi korku yayması,arkasına taktığı marjinal siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla patırtı gürültü çıkarması tek kelimeyle rezalettir. İnsanlar sokakta birbirlerinin kafasına sıkarmış, iç savaş çıkarmış, militarist bir toplum ve devlet yaratılıyormuş. 11. Cumhurbaşkanı Gül de hukuk devleti açısından muğlak ve kaygı verici buluyormuş. Ben de vehme kapılmış bu zihniyetleri endişeyle takip ediyorum."

Bahçeli, 15 Temmuz'da devletin bekası için millete tarihi bir görev düştüğünü belirterek, şu görüşlere yer verdi::

"Ve bu görev icra edilmişken, sonucu itibariyle gelecek yıllarda doğabilecek risk, tehlike ve cezai sorumluluğun önceden bertaraf edilmesi milli şuur ve ruhun kaçınılmaz icabıdır.

OHAL kapsamında çıkarılan 696 Sayılı KHK'nin 121. maddesinden rahatsız olmak, 251 şehide hakaret, 2 bin 194 gazimize haysiyetsiz bir saldırıdır. Mezkur bu maddenin örtülü af olarak sunulması sefil bir uydurmadır. Çünkü ortada suç yoktur, suçlu yoktur, sadece hainlerin kalkışması vardır.

Anlaşılan FETÖ hala aktif ve faaldir. Kripto damar çalışmaktadır. Korku seanslarıyla 15 Temmuz'un rövanşını almaya azmetmiş odak ve kirli mahfiller hareketlidir. Ancak bunlar yine ve bir kez daha yenilip dağıtılacaklardır. Eğer, 15 ve 16 Temmuz'da milli ayaklanış olmasaydı, millet kaderine bizatihi müdahale etmeseydi, kimin dost kimin düşman olduğunun anlaşılmadığı bir ortamda Türkiye mahv-ı perişanlığa sürüklenecek, ortada ne bir devletten ne de bağımsızlıktan bahsedilecekti."

"OHAL sürmelidir"

Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin" sözünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz FETÖ darbe girişimi tortu ve kalıntılarıyla birlikte kökten kazınasıya kadar OHAL sürmelidir. Pensilvanya lobisinin samimiyetsiz demokrasi, temelsiz özgürlük, asılsız insan hakları sözlerine aldırış edilmemeli, melanet mutlaka devrilmelidir. Bunlar devletini, milletini, vatanını canından aziz bilen bir devlet sözü, bir devlet beyannamesidir. Devletin bekası, milletin birlik ve kardeşliği şer oyunlara, pis senaryolara kurban verilmeyecektir. Diyorum ki, gök girsin kızıl çıksın."

Bahçeli, taşeron firmalarda çalışanların hak ettikleri kadroya kavuşmalarından mutlu ve bu çerçevedeki desteğinin tam olduğunu ifade etti.

Muhabir: Esin Işık



