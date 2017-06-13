MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bir kaşık suda fırtına koparanları anlamak mümkün değil

TBMM (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, 8 Haziran’da TBMM’de onaylanan mezkur anlaşmayla, Katar’ın askeri kurumların modernizasyonu, askeri eğitim ve öğretim alanında iş birliğinin çeşitlendirilmesi, iki ülkenin birlikte çalışabilirlik ve eşgüdümün artırılarak bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Fren tutmayan bazı şuur ve akıl yoksunlarının, Mehmetçiğe "lejyoner" diyecek kadar çıldırdıklarını belirten Bahçeli, "Türk askerine 'lejyoner' demek bühtan olması şöyle dursun, su katılmamış bir alçaklık, ayağımızın altında çiğnediğimiz isnattır. Türk düşmanlarına paralı gece bekçiliği, kiralık kalem nöbetçiliği, tasmalı siyasi sözcülük yapanların Mehmetlerimizin haysiyetiyle oynaması utanmazlığın daniskası, ahlaksızlığın dik alasıdır." dedi.

"Anlamak mümkün değil"

Türkiye'nin doğru bir hamleyle, Körfez’de yükselen tansiyonun diyalogla çözüme kavuşturulmasını istediğini, bu konuda yoğun bir diplomasi faaliyeti yürüttüğünü söyleyen Bahçeli, Türkiye'nin Katar ile tarihsel bağları olduğunu dile getirdi.

"Katarla imzalanan anlaşmaların TBMM’de 8 Haziran günü rutin onayı, görülen odur ki birden bire bazı çevreleri rahatsız etmiştir." diyen Bahçeli, "Katar’da kurulacak Türk üssünün körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına destek vermekten başka bir hedefi yokken, durduk yere bir kaşık suda fırtınalar koparanları anlamak şüphesiz mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"İddialı olmayalım mı"

"Dünya Doha’dadır. Yedi düvel komşu coğrafyalara demir atmıştır." ifadesini kullanan Bahçeli, "Türkiye, üstelik eski hakimiyet havzalarında niye olmayacaktır? Neyimiz eksik, neremiz yetersizdir? diye sordu.

Bahçeli, "Türkiye, bekasının müdafaası amacıyla yedek kulübesinde değil sahada olmalıdır; kıyıda, köşede, kenarda değil bölgenin kalpgahında, gerekirse, gücü yeterse kaptan köşkünde bulunmalıdır. Bunun neresi mahsurludur? İddialı olmayalım mı? İrademizi göstermeyelim mi? Aktif, çok yönlü, başkent Ankara merkezli, dünyaya Türkçe bakan bir dış politika istemeyelim mi?" diye konuştu.

"Kimlerin nam ve hesabına çalışıyorsunuz?"

"Eğer yürekliyseniz, eğer minderden kaçmayacaksanız, eğer sıkıyı görüp araziye uymayacaksanız; ABD’ye ne işiniz var Ortadoğu’da deyin de endamınızı görelim, adamsınız diyelim. Bakın biz söyledik, yine söylüyoruz, yine söyleyeceğiz." ifadelerini kullanan Bahçeli, "CHP’nin cesareti varsa, Rabia polemiğine değil emperyalizmin bölgeye kurduğu kanlı rampalara kafa yorsun, bunu dert edinsin." dedi.

"FETÖ'nün hücreleri aktiftir"

"Türk milletinin gözü açıktır. Baldırı çıplakların, ederi bir dolar olan canilerin tezgahlarına hazırlıklıdır." diyen Bahçeli, ne kadar inkar edilse de algılar ne denli denetim altında tutulmaya ve yönlendirilmeye uğraşılsa da FETÖ’nün kalıntılarının faal, hücrelerinin aktif olduğunu bildirdi.

Devlet Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hatırlıymış, arkası sağlammış, sırtı kaviymiş, imtiyazlıymış, onun damadı, bunun akrabasıymış diyerek hiçbir suçlunun, hiçbir failin adalete kıymasına izin veremeyiz, vermemeliyiz. Yok hastaymış, yok adresi belliymiş bahaneleriyle tutuklanıp, serbest bırakılanlar millet vicdanını sızlatmaktadır. Hukuk karşısında herkes eşittir, hukuk herkese lazımdır."

"Erbil oradaysa Ankara burada"

"Barzani, 25 Eylül’de bağımsızlık referandumu yapacakmış. Türkmen yurtlarına göz dikmiş. Kürdistan kurulup coğrafyalar deprem geçirecekmiş. Bunların hepsi fasa fisodur, fuzuli ve bayat laf enflasyonudur." diyen Bahçeli, aç tavuğun kendini darı ambarında sanacağını ifade etti.

Haklı olarak Irak’ın toprak bütünlüğünü savunan Türkiye Cumhuriyeti'nin, kapısının önünde kaçak bina dikmeye, çadır kurmaya, gecekondu yapmaya kalkışanları hizaya getirip, Aybüke ve tüm şehitlerimizin emanetini korumaya hem görevli hem mecbur hem de buna kudretli olduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, "Barzani ateşle oynamaya meraklı ve bunda ısrar ediyorsa, cayır cayır yanmasının önünü açmak, hatta bunu çabuklaştırmak Türk devletinin beka ve haysiyet meselesidir. Erbil oradaysa, Ankara burada, fitne oradaysa, faziletli millet iradesi ayaktadır." diye konuştu.

"Hakkari ve Şırnak il kalmalı"

Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'na konuk olan Şırnak ve Hakkari halkının temsilcilerini saygıyla kucakladığını belirterek, "35 milletvekilimiz alayı yanınızda. Hakkari ve Şırnak il kalmalı. Başka nereyi il yapıyorsanız yapın, o sizin bileceğiniz iş." dedi.

Muhabir: Alp Özden-