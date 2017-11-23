MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk milleti de her tehdide karşı teyakkuzdadır

MANİSA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "NATO, Türkiye'ye parmak sallıyor. ABD, çevremizi kuşatıyor. AB, çehremizi karalıyor. Türk düşmanları faaldir, ama Türk milleti de her tehdide karşı teyakkuzdadır." dedi.

Bahçeli, Manisa programı kapsamında Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i makamında ziyaret etti, 50. Yıl Anıtı önünde düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Alandaki bir grubun "İşte ordu işte komutan" sloganları atması üzerine Bahçeli, konuşmasına başlamadan "O bizim sloganımız değil, kullanmayın bir daha." dedi.

Bahçeli, konuşmasında Turgutlu ilçesinin ekmeğini bölüşenlerin, kardeşçe yaşayanların diyarı ve Milli Mücadele döneminin "ateşle açan gülü" olduğunu, Turgutlularla bir arada bulunmaktan bahtiyar olduğunu söyledi.

MHP'li belediyelerin büyük hizmetler verdiğini kaydeden Bahçeli, çiftçinin üzüm ve tütün üretimindeki sorunlarını iyi bildiklerini, çözümü konusunda çalıştıklarını ifade etti.

Suriye konusu

Bahçeli, Suriye’'de yaşanan iç savaş ortamının hala sıcaklığını koruduğunu belirterek, "Siyasi çözüm çabaları konuşulmasına rağmen şiddet son bulmamıştır. Dahası IŞİD'le mücadele bahanesiyle PKK/PYD terör örgütüne geniş bir alan açılmıştır. Halihazırda PKK/PYD, Suriye'nin dörtte birini kontrol edecek seviyeye ulaşmıştır. Ülkenin en önemli barajları, petrol ve doğalgaz yatakları da IŞİD'den alınıp bu terör örgütünün kontrolüne bırakılmıştır. Yani bir terör örgütü, bir başka terör örgütünü meşru gösterecek şekilde kullanılmıştır." ifadesini kullandı.

Suriye'de askeri çözümün mümkün olmadığını savunanların ne hikmetse PKK/PYD'ye verilen binlerce tır silahtan bahsetmediğini aktaran Bahçeli, şöyle devam etti:

"Suriye'de bundan sonraki süreçte PKK/PYD'yi meşru bir zemine taşımanın sinsi ve alçak hesabı yapılmaktadır. Bölgemizde etnik ve mezhep temelli ayrışmalar bitmemiş, aksine daha da bilenmiştir. Suriye'de iç savaşın şartları mümkün olan her satha yayılmak istenmektedir. Irak, Suriye, Yemen derken bugünlerde Lübnan'da da benzeri şartların oluşması için karanlık çevreler faaliyet halindedir. "

Ortadoğu’da sınırların yeniden değiştirilmesinin planlandığını, bölgeye her seviyeden nifak tohumlarının saçıldığını belirten Bahçeli, Müslümanın Müslümana kırdırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bölgede Osmanlı'dan sonra aranan istikrarın hala bulunmadığını dile getiren Bahçeli, "Beklentimiz başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'da yaşanan kargaşanın bir an önce son bulması, huzur, istikrar ve barışın hakim olmasıdır." dedi.

Terörle mücadele ve dış politika konularında devletin ve hükümetin yanında olduklarını, milli birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutacaklarını dile getiren Bahçeli, şöyle konuştu:

"NATO, Türkiye'ye parmak sallıyor. ABD, çevremizi kuşatıyor. AB, çehremizi karalıyor. Türk düşmanları faaldir ama Türk milleti de her tehdide karşı teyakkuzdadır. NATO'nun ilk Cumhurbaşkanımızla 12. Cumhurbaşkanımıza karşı sergilediği ahlaksız ve rezil hakaretleri ayağımızın altında çiğniyoruz. Söylesinler 'NATO ittifak mıdır, ihtilaf mıdır? Dost mudur, düşman mıdır?' Türkiye NATO'ya mahkum değildir. Türkiye, NATO'cu kafaların, FETÖ'cü alçakların, bölücü hesapların kurbanı da olmayacaktır. Millet birdir, Türk milletidir. Vatan birdir, Türk vatanıdır. Devlet tektir, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bin yıllık kardeşlik yeminimizdir, bozmaya hiçbir oluşum ve örgütün gücü yetmeyecektir. Bunun yanında, Genelkurmay Başkanımızın Kanada'da maruz kaldığı çirkin muameleyi ve itibar suikastını şiddetle kınıyorum. Peş peşe gelen skandalların kimsenin yanına bırakılmamasını ümit ediyorum."

Baraj konusu

"Değişen hükümet etme sistemiyle, barajın aslında yüzde 50 artı 1'e çıkmasından dolayı CHP'nin freni patlamış, pusulası şaşmıştır." diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu ifade etmeliyim ki istikrarsızlıktan ve kaos ikliminden beslenenlerin, 15 Temmuz'dan bu yana sürdürdüğümüz ilkesel duruşumuzu bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Sözlerimizi çekiştirerek dedikoduya batanlar, MHP'nin duruşunu sulandırmaya yeltenenler boşa kürek çekiyorlar. Şerefiyle siyaset yapan Milliyetçi Hareket Partisi şerefsizce yapılan itham ve iddialara aldırış etmeyecek, yeri geldiğinde muhataplarının yüzüne milli şamarı indirecektir."

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de hizmete giren yatırımların hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kavşak, spor sahaları, köprünün de aralarında bulunduğu 297 milyon liralık yatırım bedeli olan 81 projenin toplu açılış ve temel atma töreni dualarla tamamlandı.