MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bu kutlu topraklar 946 yıl önce Türk milletinin yurdu olmuştur

ANKARA - (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vatan bölünemez, parçalanamaz, devredilemez eşsiz ve emsalsiz değerimizdir. Bizans'ın varisleri, milli diriliş ve birlik şuuru karşısında paramparça olacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, milli tarihte doğurduğu parlak, devamlı ve devir değiştirici neticeleriyle meşhur zaferlerin çoğunun ağustos ayı içinde kazanıldığını anımsattı.

Paylaşımında, "Türk'ün sükut bulmayan, sönmesi, söndürülmesi imkansız derin hafızasında ağustos aynı zamanda zafer ayı olarak adlanmış ve anılmıştır." ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Üzerinde yaşadığımız kutlu topraklar 946 yıl önce Türk milletinin yurdu olmuş, soylu bir diriliş muazzam bir fütuhatla tescillenmiştir. Bir başka 26 Ağustos günü, bundan tam 95 yıl önce, Büyük Taarruz kudretiyle düşman mahvı perişan edilerek, İzmir'e kadar kovalanmıştır. 26 Ağustos 1071 vatan kurmuş, 26 Ağustos 1922 vatan kurtarmıştır. İkisi de aziz, ikisi de birbirini tamamlayan muhteşem kazanımlardır."

Bahçeli, vatanın, okunan ilk ezandan verilen son salaya kadar alınan nefes, yenilen helal lokma, sımsıcak ana kucağı ve milli namusun simgesi olduğunu bildirdi.

Vatanın, mukadderatın kaynağı, mukaddesatın kutbu olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Vatan bölünemez, parçalanamaz, devredilemez eşsiz ve emsalsiz değerimizdir. Bizans'ın varisleri, milli diriliş ve birlik şuuru karşısında paramparça olacaklardır. Malazgirt ülküdür, ülkedir, ihlal edilmeyecektir. Malazgirt ruhu, Büyük Taarruz kabiliyet ve karakteri vatanın teminatıdır. Bu ruh yerinde, bu karakter yüksek ahlaklı neferlerde saklıdır."

"Anadolu ebedi muhafızlarıyla 946 yıl önce kavuşmuştur"

Azın çoğa galebe çalıp, galip gelmesinin Türk zaferler tarihinin müthiş ve müessir bir hususiyeti olduğuna işaret eden Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zafer milletindir, millet ise Türk'tür. Türk milleti her devirde, ruhi asaletinde billurlaşan yüksek kültürle bezenmiş varlığını zaferlerden örülü emsalsiz taçlarla süslemiştir. Anadolu coğrafyası hak ettiği sevdalılarıyla 946 yıl önce buluşmuş, asıl sahipleriyle, ebedi muhafızlarıyla 946 yıl önce kavuşmuştur. Türklüğün kazandığı zaferler, sağanaktan meydana gelen geçici seller değildir. Yahya Kemal'in dediği gibi, vatanın temeli muzafferiyettir. Türk vatanının kutsiyetinde sınır yoktur. Kuşatılmasına, kundaklanmasına, karanlığa sokulmasına müsaade, müsamaha da yoktur, olamayacaktır.

Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümünde, büyük Türk sultanı Alparslan'a, kahraman ecdadımıza, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük Taarruz'un 95. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadeleye mühür vurmuş şeref timsallerini rahmetle, minnetle anıyorum. Hiç unutulmasın ki: Vatan ne Türkiye'dir Türkler'e ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan."

Muhabir: Esin Işık