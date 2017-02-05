Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bakara İlaç Ümit Güler balistik füze denemesi MOSHE ALUL Ömer Özgür Çetinoğlu
Pembe balonlar umutlarla yükseldi
Balonlar umuda uçuruldu
Kadın kasap yetiştirdi en büyük ödülü aldı
Kadın kasap yetiştirdi ödülü aldı
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın
Kadınlara değer katan sigorta TEB'den
Kadınlara özel sigorta

MHP referandum sürecini değerlendirecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, 10-12 Şubat'ta başta anayasa değişikliği olmak üzere terör, dış politika ve iktisadi meselelerin ele alınacağı bir toplantı düzenleyeceklerini bildirdi.

MHP referandum sürecini değerlendirecek

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, 10-12 Şubat'ta başta anayasa değişikliği olmak üzere terör, dış politika ve iktisadi meselelerin ele alınacağı bir toplantı düzenleyeceklerini bildirdi.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantının 10-12 Şubat'ta Konya'da yapılacağını belirtti.

Toplantının, her yıl ocak veya şubat ayında yapılan toplantılardan biri olduğunu ifade eden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her yıl yaptığımız toplantılardan bir tanesi. Tabii böyle bir önemli süreçte toplanma kararı gündemle alakalı olacak. Gündem de nedir? Referandum. Süreç, MHP Genel Merkezi, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekilleriyle birlikte bir değerlendirmeye tabi tutacak, bir kampa girilecek.

Daha önce Kızılcahamam'da yaptıklarımıza benzer bir toplantıyı gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki süreçle alakalı bazı önemli kararlar alacağımızı ve gündemi değerlendireceğimizi ifade edebilirim. Toplantı mahiyeti ve amacı budur. Toplantıda başta anayasa değişikliği olmak üzere terör, dış politika ve iktisadi meseleleri ele alacağız."

Muhabir: Esin Işık

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Anayasa DeğişikliğiEdip Semih YalçınMhpPolitika
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.