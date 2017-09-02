MHP'de bayramlaşma

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'de şehitlerimizin bulunduğu herhangi bir alanda çilingir sofrası kurulması ve rakı içilmesi veyahut değişik içkilerin içilmesini doğru bulmamaktayız. Türkiye'de bir içki yasağı da yoktur. Herkes her yerde içki alabilir ama bu şehitlerimizin mekanında değil, meyhanelerde olması lazımdır." dedi.

Bahçeli, partisinin genel merkezinde bayramlaşta törenine katıldı. MHP'nin üzerine düşen sorumluluğu dün olduğu gibi bugün de taşıyarak, millete hizmet etme aşkını, sevdasını sürdüreceğini belirten Bahçeli, partililerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Partililerle bayramlaşmasının ardından bir konuşma yapan Bahçeli, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en önemli bunalımlarından birini yaşadığını, ülkenin açık, riskli bir tehdit ve tehlike altında bulunduğunu kaydetti.

Başta terör olmak üzere, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'yi kuşattığını ifade eden Bahçeli, "Bunların aşılması, Türkiye'nin huzura, istikrara, güvene kavuşması, bölgesi, İslam coğrafyasında lider ülke olmasının önümüzdeki dönemlerde gösterilecek gayretlere bağlıdır. MHP olarak, Türkiye'de birlik ve beraberliğin sağlanması, kutuplaşmanın önlenmesi, bütün unsurlarıyla milletimizin ve sivil toplum kuruluşlarımız ve siyasi partiler olmak üzere herkesle kucaklaşılması, gerilim yaratacak unsurlardan uzaklaşılması ve Türkiye'nin normalleşme ve demokratikleşme sürecine bir an evvel geçmesinin sağlanması hepimizin milli bir görevi olmalıdır. Bunu başarmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

16 Nisan halk oylamasıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini anımsatarak, bu sistemin istikrarlı, kalıcı ve ülke yönetiminde etkin olabilmesi için bir an evvel uyum yasalarının çıkarılması gerektiğini vurgulayan Devlet Bahçeli, "1 Ekim'den itibaren de Türkiye'nin çok önemli sosyal, siyasi, ekonomik sorunlarının çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde Türkiye'nin birliğinden, dirliğinden ve kardeşliğinden uzaklaştırıcı faaliyetlerin artacağı unutulmamalıdır." değerlendirmesini yaptı.

- "Kör Niko'nun meyhanesi"

Konuşmasının ardından Bahçeli, bir gazetecinin, Meral Akşener'in kuracağı partiyle ilgili "bozkurt işareti yapılamayacağı" yönündeki tartışmaları hatırlatması üzerine, "Bizlerden ayrılmış olanlar veya ayıklanmış olanların siyasi tercihleriyle nasıl bir yol izleyecekleri onların bileceği iştir. Bu süreci takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde millet olarak hep beraber göreceğiz." karşılığını verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kör Niko'nun meyhanesi" ifadesi ve bununla neyi kastettiğine ilişkin bir soruyu da şöyle yanıtladı:

"Çanakkale Şehitliği'nde adaletle alakalı toplantının yapıldığı bir dönemde bazı CHP'lilerin çilingir sofrası kurarak, içki aldıklarına dair basında yer alan görüşler olmuştur. CHP'nin yöneticileri de bunu yapanları tespit etmek suretiyle gerekli tedbirleri alacaklarını ifade etmişlerdir. Türkiye'de şehitlerimizin bulunduğu herhangi bir alanda çilingir sofrası kurulması ve rakı içilmesi veyahut değişik içkilerin içilmesini doğru bulmamaktayız. Türkiye'de bir içki yasağı da yoktur. Herkes her yerde içki alabilir ama bu şehitlerimizin mekanında değil, meyhanelerde olması lazımdır."

- "İstanbul'da çok sayıda tarihi meyhane var"

İstanbul'da çok sayıda tarihi meyhane bulunduğunu anlatan Bahçeli, şunları söyledi:

"Bunlardan bir tanesi de Kör Tiko'dur. Niko'dur pardon, kör Niko'dur. Burada dilimin sürçmesi veya tekrarını düşünmem Niko'nun nerede olduğunu bilmemezlikten gelmekten kaynaklanıyor. Onun için Cumhuriyet gazetesine sürpriz yapayım dedim. Telaffuzda zorluk çektiğimi öğrenirlerse Niko ile bir alakamızın olmadığını da anlamış olurlar. Ama belli çevreler saat 6'dan sonra rakı burcuna girdiklerinde nerede kimin olduğunu hepimizden iyi bilirler. Onlara da diyecek bir sözümüz yoktur. Böyle meyhaneler vardır. Bunların içerisinde yine bir şey not olarak düşmek istiyoruz. Meyhaneyi akşam mekan tutanlar burada sazlı, sözlü eğlenceye de girebilirler. Koro halinde olduğu gibi solo halinde de şarkılar okunabilir. Bazı müzik sevdalıları ticaret erbabı her şarkının kasetini, CD'sini yaptığı gibi meyhane şarkılarının da CD'sini yapıp, kasetini hazırlamış olabilirler. Onunla bizim söylediklerimizi karıştırmamak lazım. Bir tanesi siyasidir, bir tanesi bir tepkidir. Bir yanlışlığın bir daha yapılmaması için bir uyarıdır. İkisini birbirinden ayırt etmek lazımdır. Kör Niko Türkiye'nin gündeminde öne geçti. Ben de ona yanıyorum."