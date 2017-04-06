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Milletvekilleri "evet" ve "hayır"ı yan yana anlattı

- Eskişehir'in en işlek caddelerinden İsmet İnönü'de çadır kuran siyasi partilerin milletvekilleri, halk oylamasına ilişkin çalışmalarını yan yana yürütüyor - AK Parti Eskişehir Milletvekili Karacan: - "Demokratik bir şekilde yan yana savunduğumuz değerleri vatandaşlarımıza anlatabiliyor olmak keyif veriyor" - CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer: - "Bu durumu 2 kelimeyle özetlemek gerekirse; 'Demokrasinin güzelliği' demek lazım. Umuyorum ki 16 Nisan'a kadar hiçbir yerde 'hayır' ya da 'evet' diyenlere karşı şiddete meyledilmez"

Milletvekilleri

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, halk oylamasına yönelik kampanyalarını aynı caddede beş metre arayla kurdukları çadırda yürüten farklı görüşteki siyasi partilerin milletvekilleri, vatandaşlara anayasa değişikliğine ilişkin görüşlerini aktarıyor.

Halk oylamasına yönelik çalışmalarına aylar önce başlayan siyasi partiler, kampanyalarına devam ediyor.

Kentin en işlek bölgelerinden olan İsmet İnönü Caddesi'nde CHP ve AK Parti çadırlarını ziyaret eden AK Parti Milletvekili Harun Karacan, vatandaşlara, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında neden 'evet' diyeceklerini, CHP Milletvekili Utku Çakırözer ise neden 'hayır' diyeceklerini anlatmaya çalıştı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı caddede iki farklı çadırda medeniyet çerçevesinde kampanyalarını yürüttüklerini dile getirerek, "Demokratik bir şekilde yan yana savunduğumuz değerleri vatandaşlarımıza anlatabiliyor olmak keyif veriyor. Dün de kendilerini ziyaret ettim. İhtiyaçları var mı diye sordum. Demokrasi bunu gerektirir. İnşallah 16 Nisan'dan sonra da bu birliktelik, hoşgörü devam eder." dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de iki standın yan yana hoşgörü ve saygı çerçevesinde propaganda yaptıklarını söyleyerek, "Bu durumu 2 kelimeyle özetlemek gerekirse; 'Demokrasinin güzelliği' demek lazım. Umuyorum ki 16 Nisan'a kadar hiçbir yerde 'hayır' ya da 'evet' diyenlere karşı şiddete meyledilmez. Gün içinde Kayseri'den kötü bir haber geldi. Şiddetle çözüm olmaz. Bu durum iki taraf için de geçerli." yorumunu yaptı.

Vatandaşlarla sohbet edip neden 'evet' ya da 'hayır' denilmesi gerektiğini anlatan milletvekilleri, daha sonra karşı görüşün çadırlarını ziyaret etti.

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AK PARTİCHPEskişehirHalk OylamasıHarun KaracanUtku Çakırözer
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