Milletvekillerine 15 Temmuz görüntülü e-kitap

TBMM (AA) - HATİCE ÖZDEMİR - TBMM'de milletvekillerine Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe girişimine ilişkin görüntü ile yıl içindeki faaliyetlerin yer aldığı e-kitap dağıtıldı.

TBMM Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı Rıza Yurddaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milletvekillerine yıl içinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin yer aldığı dokümanlara ilişkin e-kitap hazırladıklarını belirtti.

Dijital ortamda hazırlanan e-kitapta, milletvekillerinin genel kuruldaki konuşmaları, yasama ve denetim faaliyetleri, Meclise verdikleri yazılı, sözlü önergeler ile altında imzaları bulunan kanun tasarıları ve tekliflerinin yer aldığını anlatan Yurddaş, bu yıl ilk defa komisyon konuşmalarını da e-kitapta sunduklarını kaydetti.

Ayrıca, FETÖ tarafından 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe girişimini anlatan bir görüntüye de e-kitapta yer verdiklerini vurgulayan Yurddaş, "İnternetsiz ortamda milletvekillerimizin ihtiyaç duyabileceği tüm bilgiler mevcut. Vekillerimiz, dijital ortamda istedikleri sayfaya ulaşıp, sosyal medyada da kullanabilecekler." diye konuştu.

Yurddaş, e-kitapların üzerinde milletvekillerin fotoğraflarının yer aldığını bildirdi.

- TBMM'de görüntülü tutanak dönemi

2017 yılında üç yıldır alt yapısını hazırladıkları görüntülü tutanak projesini de hayata geçirmek istediklerini kaydeden Yurddaş, milletvekillerinin konuşmalarını görüntülü olarak tutanakta yayınlamayı planladıklarını vurguladı.

Yurddaş, "Teknoloji bize ne imkan sunuyorsa, biz bunu tutanak hizmetlerinde kullanıp, milletvekillerimize daha iyi hizmet vermek istiyoruz. Bunu gerçekleştirebilirsek, gelecek yasama yılında milletvekillerine dağıtacağımız flaş belleklerde tutanaklarını görüntülü olarak vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurddaş, hizmetlerin 13 uzman, 53 stenograf tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.