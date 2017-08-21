Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Palladium ekonomi 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

"Milletvekillerine 20 bin lira ikramiye verilecek" iddiası

- TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı: - "Haberlerde ve paylaşımlarda bahsedildiği üzere milletvekillerine bayram ikramiyesi verilmesi yönünde alınan bir karar bulunmamaktadır" - "Böyle bir konunun memurların toplu sözleşme kararı arefesinde gündeme getirilmesi manidardır"

TBMM (AA) - Meclis Başkanlığı, milletvekillerine bayram ikramiyesi verilmesi yönünde alınan bir kararın bulunmadığını bildirdi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerine bayram ikramiyesi olarak 20 bin lira verilmesi kararının kabul edildiği" yönünde haber ve paylaşımların yer aldığını anımsatıldı.

Meclisin 1 Ekim 2017'ye kadar tatil kararı aldığı hatırlatılan açıklamada, "Haberlerde ve paylaşımlarda bahsedildiği üzere milletvekillerine bayram ikramiyesi verilmesi yönünde alınan bir karar bulunmamaktadır. Böyle bir konunun memurların toplu sözleşme kararı arefesinde gündeme getirilmesi manidardır." ifadesine yer verildi.

Bu tür asılsız haber ve paylaşımlarla Gazi Meclisin ve milletvekillerin saygınlığının ve kamu vicdanının zedelenmeye çalışılmasının basının doğru haber ve etik anlayışıyla bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, söz konusu asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi istenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Milletvekillerine 20 Bin TL Ikramiye Verilecek IddiasıTBMM Başkanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5