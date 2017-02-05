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Milli Savunma Bakanı Işık, Kocaeli'de

- Işık, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen referanduma "Evet" yürüyüşüne katıldı

Milli Savunma Bakanı Işık, Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen referanduma "Evet" yürüyüşüne katıldı.

Gebze ilçesindeki Gaziler Dağı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Işık, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcıların üzerinde "Benim kararım evet" ve "Evet" yazılı atkı ile bereler taktıkları yürüyüşte Işık, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.



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Anahtar Kelimeler:
Fikri IşıkReferandum
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