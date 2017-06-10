Milli Savunma Bakanı Işık Malatya'da

MALATYA (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Yarbay Songül Yakut'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Işık, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile 2. Ordu Komutanlığına yaptığı ziyaretin ardından Yakut'un ailesinin Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki evine geçti.

Burada şehit Yarbay Yakut'un annesi Sebahat Yakut ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Bakan Işık, bir süre kaldığı şehit Yakut'un evinden ayrıldı.

Işık ve Orgeneral Çolak'a taziye ziyaretinde Malatya Valisi Mustafa Toprak ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel de eşlik etti.