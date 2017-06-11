Milli Savunma Bakanı Işık Mardin'de

MARDİN (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, sınır fiziki güvenlik sistemi kapsamında yapılan modüler beton duvar çalışmalarının devam ettiğini, şu ana kadar 690 kilometresi tamamlanan duvarı gelecek ayın sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi

Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile birlikte Hakkari'deki incelemeleri tamamlamasının ardından askeri uçakla Mardin'e geldi.

Mardin Havalimanı'nda Vali Mustafa Yaman ve öteki yetkililerce karşılanan Işık, buradan helikopterle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Muratlı Jandarma Karakoluna geçti.

Işık ve beraberindekiler, buradan araçlarla Mardin'e bağlı Suriye sınırının sıfır noktasındaki Şehit Çoban Hudut Karakoluna gitti.

Tören mangasını selamlayan Bakan Işık, karakol şeref defterini imzaladı. Hudut karakol komutanından çalışmalarına ilişkin brifing alan Bakan Işık, karakolda incelemelerde bulundu.

Gözetleme kulesine çıkan Işık, burada nöbetçilerden hudut tekmili aldı. Karakol komutanı, sorumluluk bölgeleri karşısında sınırın Suriye tarafında terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolünde bir köyün yer aldığını bildirdi.

Işık, incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin-Şanlıurfa sınırının tam kesiştiği noktada incelemelerde bulunduğun belirtti.

Şehit Çoban Hudut Karakolunun 1998-2002'de yapılan karakollar arasında yer aldığını vurgulayan Bakan Işık, "Burası, 2011'de Bakanlığımızın ASELSAN ile yaptığı işbirliği çerçevesinde elektronik donanımla donatılan ve kendi sorumluluk alanındaki yaklaşık 4,5 kilometreyi 24 saat gece, gündüz, görüş kameralarıyla izleyen bir karakolumuz." ifadesini kullandı.

Işık, sınır fiziki güvenlik sistemi kapsamında yapılan modüler beton duvar çalışmalarını incelediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bunun toplam uzunluğu 828 kilometre. Şu ana kadar 690 kilometresi tamamlandı. Önümüzdeki ayın sonuna kadar da tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Bu, sınırlardan yasa dışı geçişleri ve özellikle kaçakçılığı çok büyük oranda engelledi. Bunu tamamlıyoruz ancak bununla da yetinmiyoruz. Özellikle sınır fiziki güvenlik sistemi tamamlandıktan hemen sonra da artık entegre sınır güvenliği sistemini hayata geçiriyoruz. Burada sadece duvar, tel, yol ile kalmıyoruz, fiber optik sensörlerden kulelere, geniş alan gözetleme sistemlerine, teknolojik pek çok imkanı sınırımızın güvenliği için devreye alıyoruz."

Suriye'den Türkiye'ye olası tehditleri bertaraf etmek zorunda olduklarına işaret eden Işık, bununla ilgili geleneksel yöntemlerin yanı sıra dijital teknolojileri, elektronik sistemleri de hızla devreye aldıklarını bildirdi.

Işık, söz konusu çalışmaların büyük süratle hayata geçirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz de bugün Kara Kuvvetleri Komutanımız ve İkinci Ordu Komutanımızla yapılanları bizzat yerinde görmek, askerlerimizi de görev alanlarında ziyaret etmek için buradayız. Şu an çalışmalar iyi gözüküyor. Buradaki çalışmalara ilişkin bize Ankara'da sunulan raporlarla sahadaki uygulamaların örtüştüğünü görmekten de memnunuz."

Bakan Işık ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak'ın bölgedeki incelemeleri devam ediyor.