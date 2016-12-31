Milli Savunma Bakanı Işık Şırnak'ta

ŞIRNAK (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şırnak il merkezinde yürüyerek incelemelerde bulundu ve esnafla sohbet etti.

Işık, valilikteki ziyaretinin ardından yürüyerek Sanat Sokağına geçti. Burada iş yerlerinde esnafla sohbet eden Işık, yolda kendisini gören çocuklara hediyeler dağıttı.

Emrullah isimli 7. sınıf öğrencisi bir çocuğa "Büyüyünce ne olacaksın" sorusunu yönelten Işık, "İçişleri Bakanı olacağım" yanıtı alması üzerine, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya söyleyeyim makamında gözünün olduğunu." diyerek espri yaptı.

Ardından Cumhuriyet Caddesi'ne geçen Işık, burada esnafı gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Işık, daha sonra AK Parti Şırnak İl Başkanlığına gitti. Çiçeklerle karşılanan Işık, partililerle bir araya geldi. Buradaki toplantının ardından Çakırsögüt Jandarma Tugay Komutanlığına geçen Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile yetkililerden brifing aldı.







