Moldova Parlamento Başkanı Candu TBMM'de

TBMM (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, FETÖ'nün, Moldova'da Orizont Okulları adı altında mevcudiyetini devam ettirdiğini, Moldova için de tehdit unsuru olduğunu belirterek, "Bu okulların Maarif Vakfına devredilmesine yönelik girişimlerin, Moldova Parlamentosu tarafından da desteklenmesinden memnuniyet duyacağız." dedi.

Kahraman, TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonunda, Moldova Parlamento Başkanı Andrian Candu ve beraberindeki heyet ile görüştü.

İsmail Kahraman konuşmasında, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 25. yılında, ikili temaslardaki artışının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Moldova'nın bağımsızlığının 25. yıl dönümü münasebetiyle 8-10 Eylül 2016'da düzenlenen törenlere TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın katıldığını anımsatan Kahraman, Moldova'nın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde ve uluslararası platformlarda Türkiye'ye verdiği desteğe teşekkür etti.

TBMM Başkanı Kahraman, "Ortak sınırımız olmasa da Moldova'yı komşu olarak görüyor ve bu anlayışla ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak istiyoruz. İlişkilerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın Moldova'ya gerçekleştirmesi öngörülen ziyareti vesilesiyle imzalanacak bir belge ile stratejik ortaklık seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığın ilan eden Transdinyester'e ilişkin sorunun çözümü amacıyla sürdürülen 5+2 formatındaki müzakereleri desteklediklerini ve sorunun bölgedeki istikrar ve barışa halel getirmeden en kısa sürede çözüme kavuşmasını temenni ettiklerini dile getiren Kahraman, Candu'nun demokrasi ve Batı ile bütünleşme konusundaki duruşunu takdir ettiğini söyledi.

Kahraman, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için imkan ve potansiyelin mevcut olduğunu belirtti.

2017 yılının ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre ticaret hacminde yüzde 48'lik artış kaydedildiğini vurgulayan Kahraman, Türk iş adamlarını Moldova'da yatırım yapmaya teşvik ettiklerini söyledi. İsmail Kahraman, Moldova'daki Türk firmalarının yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağladığını ifade etti.

TBMM Başkanı Kahraman, Türk vatandaşlarının Moldova'ya kimlikle seyahatine imkan sağlamak istediklerini belirterek, "Gürcistan ile yaklaşık 5 yıldır devam eden, Ukrayna ile 1 Haziran 2017 tarihi itibarıyla başlayan ve sorunsuz işleyen bu uygulamanın, ikili ticari ilişkilerimizi ve turizm potansiyelimizi daha da arttıracağını düşünüyorum." dedi.

Kahraman, Moldova'da Türk bankası açılması konusunda Candu'dan destek istedi.

- Gökoğuz Yeri'nin statüsü

Moldova'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediklerini her vesileyle söylediklerini anlatan Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gökoğuz Yeri, Moldova'nın bir parçasıdır. Gökoğuz Yeri’nin kalkınması, Moldova'yla bütünleşmesi ve Moldova'nın kalkınmasına katkıda bulunmasını sağlamak için her türlü desteği sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz. Gökoğuz Yeri’nin özerklik statüsüne işlerlik kazandırılması amacıyla yasal zeminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Bu çerçevede kurulmuş olan Çalışma Grubunun faaliyetlerini yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Çalışma Grubunun faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere ülkemizden bir hukuk uzmanı danışman görevlendirdik.

Öte yandan Gökoğuz kardeşlerimizin son olarak temmuz ayında parlamentodan geçen, özerklikle ilgili yasa tasarılarından büyük hayal kırıklığı duyduklarını anlıyoruz. Bu tasarıların, Halk Topluşunun ve Çalışma Grubunun görüşleri alınmadan değiştirildiğini söylüyorlar. Moldova Parlamentosuyla Halk Topluşunun ortak mutabakatını yansıtan evvelki metinlerden çok geriye gittiğini ifade ediyorlar. Moldova'nın her zaman yanında olan dost bir ülke olarak, bu yasa tasarılarında değişiklik yapılmasının Gökoğuz Yeri toplumunun, Moldova'ya entegrasyonunu geciktirici nitelikte olacağını düşünüyoruz. 1994 yılında Moldova Parlamentosu tarafından sağlanmış olan özerkliğin, layığıyla işlemesi, Moldova'nın parçası olduğu Avrupa ve Batı değerlerine olan bağlılığının nişanesi olacaktır. Bu bağlamda, yasa tasarılarına ilişkin mevcut huzursuzluğun bir an önce her iki tarafı da memnun edecek bir çözüm yolu bulunarak giderilmesinin taraflar için olumlu bir gelişme olacağına inanıyoruz."

- "Zayıflatılmış özerklik rahatsız edecek"

Kahraman, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon’un bu metinleri parlamentoya geri gönderdiğini öğrendiklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanı tarafından iade edilen metinlerin parlamentoda bu halleriyle yeniden kabulünün, sürece faydası olmayacağını düşünüyoruz. Sulandırılmış ve zayıflatılmış bir özerklik statüsü bizleri ve Batılı dostlarınızı rahatsız edecektir. Dost Moldova'nın Batı ile bütünleşme ve demokrasiye olan bağlılığını da olumsuz etkileyecektir. Böyle bir durum Gökoğuzları sizden uzaklaştıracaktır." dedi.

"Gökoğuzlar Moldova ile dostluk ilişkilerimizde bir köprüdür. Bu köprüyü ne kadar sağlam tutar, ne kadar tahkim edersek, ilişkilerimizin de o derece sağlam ve güçlü olacağı muhakkaktır." diyen Kahraman, Gökoğuzlu soydaşlara Moldova ile daha yakın entegrasyon içinde olmaları yönünde telkinde bulunduklarını söyledi.

İsmail Kahraman, TİKA'nın Gökoğuz Yeri'nde gerçekleştirdiği projelerin gelecek yıllarda da ihtiyaca göre devam edeceğini kaydetti.

- "160 ülkede okulları var"

Türkiye'de 15 Temmuz'da darbe girişimi olduğunu anımsatan Kahraman, "FETÖ, barış ve insancıl çalışmalar maskesi altında faaliyetlerini sürdürdü ama o bir maskeydi. Örgüt bir terör örgütüdür. 160 ülkede okulları var; bankası, sigorta şirketi, televizyonu, radyosu var. Çalışmaları ile o topluma yayılıyor ve devletini yıkma noktasında harekete geçiyor." dedi.

Meclisin 15 Temmuz gecesi savaş uçakları ile bombalandığını hatırlatan Kahraman, kalkışma başlayınca Meclisi açtığını ve Ankara'da bulunan milletvekillerinin TBMM Genel Kuruluna geldiğini söyledi. İsmail Kahraman, o gece ülkede yaşananlar ile FETÖ darbe girişimini engellemek için verilen mücadeleyi anlattı.

TBMM Başkanı Kahraman, FETÖ'nün Moldova'da Orizont Okulları adı altında mevcudiyetinin devam ettiğini belirtti.

"Bunlar sizin için de bir tehdit unsurudur." diyen Kahraman, bu okulların Maarif Vakfına devredilmesine yönelik girişimlerin, Moldova Parlamentosu tarafından da desteklenmesinden memnuniyet duyacaklarını söyledi.

- "Yakında sadece nüfus cüzdanıyla Moldava'ya girilebilecek"

Andrian Candu da Gökoğuz Yeri'nin iki ülke arasında köprü olduğunu belirtti.

Ortak Çalışma Grubuna önem verdiklerini ve çok yoğun çalışmasını istediklerini kaydeden Candu, "Moldova ile Gökoğuz Yeri arasındaki yoğun çalışmalar sonucunda bu yılın sonuna kadar, karşınıza yeni tekliflerle gelmeyi ümit ediyoruz. Bu tekliflerin bütün alanları kapsayacak şekilde, Gökoğuz Yeri halkını da memnun edecek şekilde düzenlenmesini bekliyoruz. Yasal bir değişiklik olmasa da önemli olan halklara yansıması ve halkların memnun olmasıdır." ifadesini kullandı.

Candu, 1994 yılında Gökoğuz Yeri'ne verilen özerkliğin hiçbir zaman zayıflatılmayacağını ve aksine güçlendirileceğini ve böyle devam edeceğini vurguladı.

Heyetinde, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Halkların Meclisi Başkanı Vladimir Cissa'nın olduğunu belirten Candu, bundan sonra Moldova'nın önemli heyetlerine Gökoğuz Yeri temsilcilerinin mutlaka katılacağını belirtti.

Andrian Candu, yakın gelecekte Türk vatandaşlarının sadece nüfus cüzdanı ile Moldova'ya gidebileceğini ve bunun de ekonomiye katkısının olacağını söyledi.

FETÖ'ye bağlı olan Orizont Okulları'nın Moldova'daki varlığı ile ilgili Türk tarafının hassasiyetlerini anladıklarını belirten Candu, "Biz geçen sene temmuz ayında yaşanan bu talihsiz olaya hemen karşı çıktığımızı beyan ettik. Gerekli olan yasal çözümü bulana kadar, bu okulların mevcut faaliyetlerini çok yakından takip etmeyi sürdüreceğiz." dedi.