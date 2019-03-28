Muammer Keskin'den Mecidiyeköy ve Gülbahar Mahalleleri'ne ziyaret

CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin, Mecidiyeköy ve Gülbahar Mahallelerini ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi ve onlara projelerini anlattı.



İYİ Parti Şişli İlçe Başkanı Ahmet Ünal’ın da eşlik ettiği gezide mahalle sakinleri ve esnafla bol bol sohbet eden Keskin sorunları dinledi, projelerini anlattı. Bir mahalle sakini “Kaldırımlar çok dar. Bir de çöp konteynırı koydular. Çocuklarla yola inmeden buradan geçemiyoruz" demesi üzerine Keskin bu kaldırımların modern bir şehre yakışmadığını söyleyerek “Bırakın engellileri, bebek arabasını yayaların bile burada rahat yürümesi imkânsız. Mahalleli ve esnafla seçimden sonra bir araya gelip nasıl bir düzenleme yapacağımıza karar vereceğiz" dedi.



Keskin, ekonomik krizden dolayı zor duruma düştüklerini söyleyen esnafa da “Böyle zamanlarda dayanışma içinde, pes etmeden ilerlememiz lazım. Harcamalarınızı çok düzenli yapmamız, bütçemizi kontrol altında tutmamız gerekiyor" dedi.



Gezi sırasında Şişli Belediyesi Dereboyu Toplum Merkezini de gezen Keskin yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Ziyaretin ardından seçim otobüsüyle Mecidiyeköy ve Gülbağ sokaklarını dolaşan Keskin esnafı ve halkı selamladı, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.