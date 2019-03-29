Muammer Keskin, Perpa’yı ziyaret etti

Perpa’yı ziyaret ederek, Perpa yönetiminde STK yöneticilerinin sorunlarını dinleyip bunlara çözüm önerileri getiren CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin, daha sonra esnafın derdini dinledi.



Perpa ile ilgili öncelikli yapacağı işin otopark durumu olduğunu belirten Keskin, “Belediyeyi ve Anakent’i ilgilendiren öndeki ve arkadaki iki problemi çözeceğiz. Çünkü seçim propagandalarına koymuşlar, arka tarafınıza kocaman bir bina yapacaklar ve sizin burada zaten sıkışık olan otoparkınızı ya da diğer problemlerinizi kat kat artıracaklardır. Biz orayı hem sizin otopark sorununuzu çözecek şekle getireceğiz hem de daha yeşile uygun yapacağız ve bunun getirisi de esnafa yansıyacak. Hatta bırakın esnafı, Perpa’ya gelen misafirler de otoparktan yararlanabilecek” diyerek sözlerine devam etti.



“Gelin buradan hep beraber bir marka yaratalım, siz de kafanızı o konuda biraz yorun. Çünkü sizi dinleyerek çözeceğiz sorunları” diyen Keskin, Perpa’yı burada yaşayan insanlarla güç birliği oluşturarak yönetmek istediğini ve bunun da birlikte yönetim anlayışını egemen kılarak mümkün olabileceğini vurguladı.



PERKÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Nevin Kaplan’ın Perpa’da bir meclis oluşturulmasını talep etmesi üzerine Keskin, “Meclisi Perpalılar kuracak, ben ve arkadaşlarım müdahil olmayacağız. Burası 25 bin kişinin yaşadığı bir yer ve dolayısıyla sizin öncelikli sorunlarınızı ben sizin kadar bilemem. Bu yüzden meclisi siz oluşturacaksınız ve bunların içinden bir kadın meclisi de oluşturmayı düşünüyoruz. Biz bunun kolaylaştırıcı rolünü üstleneceğiz; size akıl vermeyeceğiz, sizin akıllarınızdan biz yararlanacağız. Kolektif aklı kullanacağız ve bu meclisler de tamamen demokratik açılımlar sağlayacak” şeklinde yanıt verdi.