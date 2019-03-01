Mustafa Savaş: Aydın'da kayıp yıllar var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın katılımıyla, Proje Tanıtım Toplantısı'na katılan Mustafa Şimşek, 50 bin kişiye istihdam sağlayacağını ifade etti.



Mustafa Şimşek, “Belediye başkanı seçildiğim takdirde 5 yıl içerisinde Aydın’a 12 Milyar TL’si devlet desteği, 4 Milyar TL’si büyükşehirden olmak üzere toplamda 16 Milyar TL’lik projeleri hayata geçireceğim” diye konuştu.



"Kayıp yılları telafi edeceğiz"



Aydın’ın ihtiyaçlarını Aydınlılara sorarak belirlediklerini ifade eden Mustafa Şimşek, “İlimizde kayıp yıllar var. O kayıp yılların bir an önce telafi edilmesi gerekiyor” dedi.



Mustafa Şimşek konuşmasına şöyle devam etti: Aydın’ın önceliklerini araştırarak belirlediklerini neler, araştırdık ve sorguladık. Bir plan içerisinde o kayıp yılları telafi edecek şekilde projelerimizi oluşturduk. Bu projeler içinde uçuk kaçık şeyler bulamayacaksınız. Ama ayakları yere basan, gerçek anlamda Aydın'ın ihtiyaçlarına cevap verebilecek Aydın'ı bir cazibe merkezi haline getirecek projeler oluşturduk. Belediye olarak alt yapı ve üst yapı gibi unsurlar bizim asli görevlerimiz. Bunları tabiî ki yapacağız ama bizim asıl görevimiz yerel kalkınmayı gerçekleştirmek. Üretimi istihdamı ve Aydın'ın ihracat kapasitesini biz nasıl arttırabiliriz. Belediye olarak neler yapabiliriz burada kurguladık. Aydınımızın tüm kesimlerini kapsayan projelerimiz var”

