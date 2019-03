Mustafa Savaş: "Aydın halkı, yaşanan kayıp yıllara artık müsaade etmeyecek"

Seçime sayılı günler kala, sonucu en çok merak edilen illerden birisi de Aydın. Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AK Parti Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, seçim çalışmalarını değerlendirdiği açıklamasında, “Yatırım yapmadan sadece kendi fotoğrafını vatandaşa göstererek bir ili geliştirmeyi planlayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı varsa o da Aydın ilinindir. Aydın halkı baktığı her duvarda, her reklam panosunda artık onun reklamını görmek istemiyor. Reklamlarda hayata geçmiş bir proje gösterilmiyor, hayata geçecek bir yatırım yok. Ayrıca şimdiki fotoğrafını değil, 10 yıl önceki fotoğraflarını kullanıyor. Fakat olan yine vatandaşıma oluyor, çünkü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın reklam giderleri en az 100 milyon lira ve bu parayı da benim hemşehrim ödüyor” dedi.



“5 yılda 16 milyar liralık yatırım yapılacak”



Projelerinin doğaya saygıyı, Aydın’da daha fazla yatırımı ve kalkınmayı hedef aldığına dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediyesinin Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Savaş, “4 milyar lirası büyükşehir belediyesinin kendi bütçesiyle, 12 milyarı da devlet ve özel sektör işbirliğiyle hayata geçirilecek. 53 pojeyi biz yapacağız, 7 projeyi devletimiz yapacak, 10 projeyi de büyükşehir belediyesi, devlet ve özel sektör işbirliğiyle hayata geçireceğiz. Devletimizin desteği bundan dolayı çok önemli. Kaybolan yılların farkında olan hemşerilerim sandıkta gereğini yapacaktır” diye konuştu.





“50 bin kişilik istihdam, işbilene az bile”



Aydın’ın sahip olduğu tarım, turizm ve termal yatırım potansiyeline karşın, tarımda katmadeğer sağlanamadığını ve turizmde ülke genelindeki büyük pazardan yeterince pay alınamadığının altını çizen Mustafa Savaş, “ Bu şehirde sürdürülebilecek bir zenginlik için her imkan varken, Aydın’da sürdürülebilir bir dar gelirliliği hizmet olarak sunmaya çalışan bir CHP zihniyeti var. Un var, yağ var, şeker var, helva yapamıyorlarsa bu onların iş bilmezliğidir. Hayata geçireceğimiz bütün projeler fizibilitesi yapılmış projeler. Onlar reklam panolarına asacakları fotoğraflarında montajlama çalışması için uğraşırlarken, biz devletimizin ilgili bakanlıklarıyla bu yatırımların fizibilitesini yapıyoruz. Aydın’da ilk 5 senede istihdam hedefimiz 50 bin kişi. Bu ilerleyen senelerde daha da artacak” diyerek iş beklentisindeki Aydınlılara müjde verdi.



“Yüzde 50 indirimlerimizi kıskanıyorlar”



Önce su faturalarında yüzde elli indirim ve beş yıl boyunca da zam yapmayacakları sözünü veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, seçime sayılı gün kala da şoför esnafına yüzde elli indirim sözü verdi. Aydın’da 10 bine yakın şoför esnafı bulunduğunun altını Savaş, “Şoför esnafının üzerinde çok büyük yük bulunuyor. Belediye, esnafımızı ve vatandaşımızı kazanç kapısı olarak görüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllık çalışma ruhsatı olarak fahiş ücretler alınıyor. Bunu araştırdık 525 ile 575 lira arasında rakamlar söz konusu. Devir ücretleri de 5 binden 50 bin liraya kadar ulaşıyor. Arabanın devir plakası üzerinde soygun yapılıyor. Bu ücretlerde yüzde 50 indirim yapacağız. Şoför esnafını da rahatlatacağız” diyerek Nisan ayından itibaren hayata geçecek yeni bir müjdeyi de Aydınlılarla paylaştı.



Nisan ayından itibaren, vatandaşın kesesine büyük yük oluşturan harçlarda, ücretlerde ve işgaliyelerde makul seviyelerde indirim yapacağının altını çizen Mustafa Savaş, “Ruhsat verme sürelerini kısaltarak gereksiz bürokrasiyi ortadan kaldıracağız. Bir şehirde esnaf ne kadar mutluysa ilin geneli de o derece mutlu olur. Biz ticaretin can damarı esnafımıza dokunmaya devam edecek, onların rakibi değil, en büyük destekçisi olacağız” dedi.



“Efe AŞ gözbebeğimiz”



EFE AŞ. İsmiyle bir şirket kuracaklarını ve lokomotif gücün EFE AŞ. Olacağını belirten Mustafa Savaş, “Tarım şah damarımız kadar önemli, tarımsal kalkınma kooperatifleri kuruyoruz. Sürdürülebilir bir kooperatifçilik uygulaması faaliyette olacak. Kadın girişimciliğini ve istihdamını artıracak türden kooperatifler. Bunlara teknik ve operasyonel destek sağlanacak. Markalaşma ve pazarlama desteklerini profesyonel ekibimizle vereceğiz. E-ticaret sistemi önemli bir pazarlama gücümüz olacak. Kuracağımız lojistik filolarla, paketleme ve işleme tesisleriyle, et ve mezbaha tesisleriyle ürüne katma değer sağlayacağız. Üreticiye destek birimimiz ve mandıralar ile çok dinamik bir yapı hayata geçecek. Organize sera bölgeleri kuruyoruz, Söke’de, Acarlar’da ve Sultanhisar’da bölge hali kuracak, çiftçimize hayati bir yatırım getireceğiz. Söke’de, Ortaklar’da, ASTİM’de, Çine’de, Umurlu’da, Nazilli’de ve Buharkent’te Organize Sanayi Bölgeleriyle ve de ayrıca Efeler Serbest Bölgesi’yle ticareti canlandırıp kritik 1 milyar dolarlık ihracat eşiğini aşacağız” şeklinde ifade ederek yakın zamanlı yatırımlara değindi.



“İcra makamıyla rica makamını birbirine karıştırıyor”



Milletvekilliğinin bir ile yatırım getirmek için rica makamı olduğuna dikkat çeken Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, “Milletvekili kendi iline yatırım getirebilmek için Bakanlardan, validen, büyükşehir belediye başkanından, iş adamından rica eder. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı icra makamıdır. Bütçesi vardır, Belediye Meclisi gibi çok büyük imkanı vardır. Buna rağmen bir şehre yatırım getirilemiyorsa, sorunun çözümünü Büyükşehir Belediye Başkanında aramak gerekiyor. Devletimizin 23.5 milyar liralık yatırım gerçekleştirmesine rağmen hala Aydın diğer illerle rekabet edemiyorsa sorun vardır. 0 zaman büyükşehir belediye başkanına iş bilmez dediğimiz zaman da kimse bize kızmasın” diye eleştiride bulundu.



“Aydın’da hayvan barınağındaki köpekleri katleden bir büyükşehir belediyesi var”



Aydın Büyükşehir Belediyesi Bünyesinde yer alan hayvan barınağındaki köpeklerin belediye yetkililerince işkence edilerek katledildiği görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte barınakta yaşanan vahşetten dolayı çok sinirli ve öfkeli olduğunu ifade eden Mustafa Savaş, “Ne istediniz o masum hayvan dostlarımızdan. Bu insanlığa sığmayan faaliyetin sorumlularından hesap sormak için devletimizin ilgili bütün birimlerini göreve davet ediyorum. Hayvan sever dostlarım Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde olanı biteni artık daha net görüyorlardır. Bu konuda bize de çok sayıda şikâyet geliyordu. Bu katliamın arkasındaki o emir veren bütün yetkililerin kanun nezdinde gereken cezayı almasını istiyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Emir almadan sineğin bile uçamayacağı bir yerden bahsediyoruz. Yaşananlardan haberdar olmamaları mümkün değil. Büyükşehir Belediye Başkanı da bu işin sorumlusudur. Yönettiği belediyede olandan bitenden haberi yoksa bıraksın gitsin o koltuğu” diyerek televizyonlarda yayınlanan görüntülere karşı tepkisini ifade etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda belediyeye ait bilbordları firmalara kiraya vereceğini, elde edilen geliri de sokak hayvanlarına harcayacağını dile getiren Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Savaş, “ 100 milyon lirayla neler yapılırdı, bir düşünün. Bununla ne kadar sokak hayvanına sıcak bir yuva oluşturulurdu. Buralardan elde edilecek gelirleri hem sokak hayvanları için hem de uygun göreceğimiz başka sosyal projelerde kullanacağım. Bunun sözünü aylar öncesinden verdim” diye konuşarak sokak hayvanlarıyla ilgili projelerine değindi.



“Kaybeden olmakta ısrar edersek turist gelmez”



Aydın’ın ülke genelinde artan turizm yatırımlarından yeteri kadar pay alamadığının altını çizen Savaş, “Didim, Kuşadası marka değerini yitiren turizm merkezlerimiz. 1970 ve 1980’lerin turizm başkenti Kuşadası, bugün gelen turiste de şükreder halde. Böyle giderse yarın bunu da arar duruma düşeceğiz. Aydınlının dahi gitmediği bir Kuşadası’na yabancı turist neden gelsin? Aydınlı hemşerilerim tatillerini Antalya’ya, Bodrum’a, Çeşme’ye gidiyor. Antik kentlerimizin isimlerini ve yerlerini emin olabilirsiniz Aydınlı hemşerim bilmiyor. Çok kötü yollarımız var, süper lüks spor arabasıyla Aydın’a gelen bir daha gelmez ki, gelse de servisten arabasını çıkartamaz. Aydın’da durum o derece vahim, yeni bir yapılanma şart” dedi.



Bu sorunları Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda en kısa zamanda gidereceğinin sözünü veren Mustafa Savaş, önce, altyapı, trafik ve otopark sorununu çözeceklerini ve Aydın Turizmini 12 mevsime taşıyacaklarını belirtti. “Turisti otelden çıkartıp şehrin ekonomisine dahil edecek çözümler getiriyoruz” diye açıklamalarda bulunan Mustafa Savaş, “Yurtdışında çok büyük emeklilik fonları var. Dünyanın gelir seviyesi yüksek bu devletlerindeki yaşlıları Aydın’a getirip burada turizme çok büyük bir girdi sağlayacağız. Antalya’ya her sene kamp için giden 2500 spor kulübü var. Biz bu pazara dahil olmak için tesisleşme eksiklerimizi hızla gidereceğiz. Golf sahaları, kongre ve kültür turizmi ile gelir seviyesi yüksek kişileri Aydın’a getirmeyi planlıyoruz. Gider odaklı turizm anlayışından gelir odaklı turizm planlamasına geçmek istiyoruz. Termal turizm bu açıdan çok önemli olacak” diye ifade ederek turizme gerçekleşecek yatırımlar hakkında bilgi verdi.