KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalına ilişkin, "Asker yukarıdan talimat almadan bir şey yapmaz, yapamaz. 'Bunları yapan iki kişiymiş biz onları attık.' İnandık mı?" dedi.

Şahin, beraberinde AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal ve AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ile AK Parti Ovacık İlçe Başkanlığı Kongresine katıldı.

Burada partisi tarafından ilçeye yapılan yatırımları anlatan Şahin, daha sonra Eskipazar ilçesine geçerek belediyeyi ziyaret etti.

AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığı Kongresine de katılan Şahin, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda Türkiye muhaliflerinin arttığını söyledi.

NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalına değinen Şahin, tatbikatta ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da isminin düşman taraf olarak gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin uzun yıllardır NATO'nun üyesi̇ olduğuna vurgu yapan Şahi̇n, orada aslında Atatürk ve Erdoğan nezdinde Türkiye'nin hedef gösterildiğine işaret etti.

Şimdi özür üstüne özür dilendiğini ve bu skandalı oradaki birtakım memurların yaptığının ileri sürüldüğünü belirten Şahin, "NATO bir askeri kuruluştur. NATO Genel Sekreteri sivil olabilir ama diğer birimler askerdir. Asker yukarıdan talimat almadan bir şey yapmaz, yapamaz. 'Bunları yapan iki kişiymiş biz onları attık.' İnandık mı?" diye sordu.

- "Masaya yumruğunu vurabilen bir iktidar var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'daki skandal için "bazı hataları aptallar değil ancak alçaklar yapar" dediğini kaydeden Şahin, "Küpün içerisinde ne varsa dışarı da o sızar. Türkiye, bazı NATO, bazı Batı ülkeleri nezdinde söz dinlemeyen bir ülke olarak anlaşılıyor, böyle yorumlanıyor. Çünkü onlar her şeye 'evet' diyen Türkiye'ye alıştılar. Ama şimdi Türkiye'nin menfaatleri gerektiğinde 'hayır' diyebilen, masaya yumruğunu vurabilen bir iktidar var, Başbakan var, Cumhurbaşkanı var." diye konuştu.

Türkiye ile müttefik görünen birtakım ülkelerin terör örgütlerine destek verdiğinin altını çizen Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya öyle bir noktaya doğru gidiyor ki, uluslararası ilişkiler öyle bir noktaya gidiyor ki müttefik, stratejik ortak olarak bilinen ülkeler artık bölgemizde bizim rakibimiz. Artık o ülkelerin her dediğini yerine getiren bir Türkiye yok. Menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yapan bir Türkiye var. Türkiye'yi sınırımızda bir Kürt koridoru kurmak suretiyle bölmek isteyenlerin karşısına kaya gibi dikilen bir Türkiye var, silahlı kuvvetlerimiz var. Şehit oluyor, gazi oluyor ama diyor ki bütün dünyaya, 'bu ülkeyi böldürmeyeceğiz, bir tek çakıl taşını kimseye vermeyeceğiz.' Şu anda dostunu da düşmanını da bilen bir Türkiye var. Bu daha da netleşecek. Buna göre hareket eden ve edecek olan bir Türkiye var."



