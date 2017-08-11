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"Ne böyle bir görev ne de görevi reddetme söz konusu"

- CHP Antalya Milletvekili Baykal, Genel Merkez'in partinin İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etmesi yönünde görev verdiği ve kendisinin de bu görevi reddettiği şeklindeki haberleri yalanladı - "Enis Berberoğlu'nun yargılanmasına ilişkin 'Devlete karşı işlenmiş bir suçtur' ifadesini kullandığım iddiası da tamamen gerçek dışıdır" - "Ben Türkiye'nin görmüş olduğu en büyük kumpas davası olan Ergenekon ve Balyoz davalarında da o kumpas davalarına karşı en büyük mücadeleyi yapmış birisiyim. O süreçte de pek çok önemli dostum cezaevinde olmasına rağmen, cezaevine gitmemiştim. Benim cezaevine gitmemem, cezaevindeki masum dostlarımla dayanışma içinde olmadığım anlamına gelmez"

TBMM (AA) - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Genel Merkez'in partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu, tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etmesi yönünde görev verdiği ve kendisinin de bu görevi reddettiği şeklindeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Baykal, yaptığı yazılı açıklamada, bir gazetede, "CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu, tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etmesi yönünde CHP Genel Merkezi'nin verdiği görevi reddettiği" şeklinde bir haberin yer aldığını anımsattı.

Haberin asılsız olduğunu belirten Baykal, "Bu haber kesinlikle yalandır. Ne Genel Merkezimizin bana verdiği böyle bir görev vardır ne de ben benim böyle bir görevi reddetmem söz konusudur. Ayrıca aynı haberde öne sürüldüğü gibi Enis Berberoğlu'nun yargılanmasına ilişkin 'Devlete karşı işlenmiş bir suçtur' ifadesini kullandığım iddiası da tamamen gerçek dışıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "O süreçte de cezaevine gitmemiştim"

Enis Berberoğlu ile uzun yıllara dayanan dostluğunun bulunduğunu aktaran Baykal, bu süreçte de tam bir dayanışma ve dostluk ilişkisi içinde olduklarına işaret etti.

Berberoğlu'nun cezaevindeki durumu hakkında gerek avukatından gerekse eşi Oya Berberoğlu’ndan bilgi aldığını ve dayanışma duygularını sürekli kendisine ilettiğini vurgulayan Deniz Baykal, "Ben Türkiye'nin görmüş olduğu en büyük kumpas davası olan Ergenekon ve Balyoz davalarında da o kumpas davalarına karşı en büyük mücadeleyi yapmış birisiyim. O süreçte de pek çok önemli dostum cezaevinde olmasına rağmen, cezaevine gitmemiştim. Benim cezaevine gitmemem, cezaevindeki masum dostlarımla dayanışma içinde olmadığım anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Antalya Milletvekili BaykalEnis Berberoğlu
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