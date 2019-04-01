Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi Trabzon 31 Mart 2019 31
Altının gözü zirvede
Altının gözü zirvede
Görevinden ayrıldı
Görevinden ayrıldı
Seçim sonrası piyasalar
Seçim sonrası piyasalar
55 personel alacak
55 personel alacak
Taksit sayısı uyarısı
Taksit sayısı uyarısı

Ödüllü başkan seçimi farkla kazandı

2019 yerel seçiminde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'nin adayı Zeydan Karalar (61) kazandı.

Ödüllü başkan seçimi farkla kazandı
banner17

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER)’in düzenlediği, 14. Kent ve Yaşam Ödülleri’nde Vizyon ödülünü alan Merkez Seyhan Belediye Başkanı  Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Seyhan Belediyesi tarafından yaptırılan ve Adana’nın en büyük projelerinden olan “Kent Meydanı”, Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER)’in düzenlediği, 14. Kent ve Yaşam Ödülleri’nde Vizyon ödülü almıştı.



Adana'da Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, en çok oyu CHP'nin adayı Zeydan Karalar (61), Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile yarıştı. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, en çok oyu Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Karalar, rakibi Sözlü'ye kesin olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 10 fark attı.

Zeydan Karalar Kimdir?

1958´de Adana´da doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana´da okudu. 1980'de Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun oldu.

1977'de Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.  1981´de, 23 yaşında Makina Mühendisleri Odası Başkanlığı'na seçilerek Türkiye´nin en genç oda başkanı unvanını elde etti; 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı.

7 Temmuz 2010´da CHP Adana İl Başkanlğı´na atandı. Referandum çalışmalarını yürüttü. 23 Ocak 2011´de İl Kongresini de kazanarak bu göreve Genel Seçimler sürecinde de devam etti. 

Arapça ve Almanca bilen Karalar, evli ve 3 çocuk babası. 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Adana Büyükşehir Belediye BaşkanıMerkez Seyhan Belediye Başkanı  Zeydan Karalar14. Kent Ve Yaşam ÖdülleriYeni Arayışlar Girişimi Platformu DerneğiYAPDER
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5