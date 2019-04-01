Ödüllü başkan seçimi farkla kazandı

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER)’in düzenlediği, 14. Kent ve Yaşam Ödülleri’nde Vizyon ödülünü alan Merkez Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.



Seyhan Belediyesi tarafından yaptırılan ve Adana’nın en büyük projelerinden olan “Kent Meydanı”, Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER)’in düzenlediği, 14. Kent ve Yaşam Ödülleri’nde Vizyon ödülü almıştı.







Adana'da Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, en çok oyu CHP'nin adayı Zeydan Karalar (61), Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile yarıştı. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, en çok oyu Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Karalar, rakibi Sözlü'ye kesin olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 10 fark attı.



Zeydan Karalar Kimdir?



1958´de Adana´da doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana´da okudu. 1980'de Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun oldu.



1977'de Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. 1981´de, 23 yaşında Makina Mühendisleri Odası Başkanlığı'na seçilerek Türkiye´nin en genç oda başkanı unvanını elde etti; 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı.



7 Temmuz 2010´da CHP Adana İl Başkanlğı´na atandı. Referandum çalışmalarını yürüttü. 23 Ocak 2011´de İl Kongresini de kazanarak bu göreve Genel Seçimler sürecinde de devam etti.



Arapça ve Almanca bilen Karalar, evli ve 3 çocuk babası.