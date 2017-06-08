"OHAL ve KHK'lar kalkmadan çözüm konuşulamaz"

TBMM (AA) - ALPER ATALAY - HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, "OHAL, KHK'lar kalkmadan ne çözüm konuşulabilir ne barış konuşulabilir ne de demokrasiden bahsedilebilir." dedi.

Kemalbay, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, HDP 3. Olağanüstü Kongresi'nde zorunlu bir nöbet değişiğimi olduğunu ve Eş Genel Başkanlığa seçildiğini anımsattı.

HDP'nin çözüm ve barış arayışı üzerine kurulmuş bir parti olduğunu dile getiren Kemalbay, her zaman barış için çalışma yürüttüklerini savundu. "Çözüm sürecinin" yeniden başlayabileceği tartışmalarına değinen Kemalbay, "Çözüme dair nasıl bir şey yapılabilir, ne var şu anda diye baktığımız zaman karşımızda sadece savaş ve Kürt siyasi hareketinin taleplerini tasfiye etmeye yönelik bir hazırlığı olan, bu konuda kararlı olan bir iktidar görüyoruz. Karşımızda müzakere etmek isteyen, halkların demokratik taleplerine kulağını kabartan bir iktidar yok." diye konuştu.

KHK'lar ile bir gecede 150 bine yakın insanın işinden, ekmeğinden edildiğini ve bu insanların talepleri olduğunu belirten Kemalbay, "OHAL, KHK'lar kalkmadan ne çözüm konuşulabilir ne barış konuşulabilir ne de demokrasiden bahsedilebilir. Acil bir şekilde bu antidemokratik sürecin sonlandırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kemalbay, "Bu siyasi iktidarın bir çözüm üretebilme kapasitesi yoktur. Çünkü, onun alet çantasında sadece savaş ve çatışmaya yönelik bir malzeme vardır. Buradan çıkılmadıkça yol alınabilmesi mümkün değildir." dedi.

- "Anayasa Mahkemesi'nin kararını açıklaması gerekiyor"

HDP'nin tasfiye edilmesi için eş genel başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve çalışanlarının tutuklandığını anlatan Kemalbay, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekillerine ilişkin karar vermemesine tepki gösterdi. Kemalbay, "Anayasa Mahkemesi, kendisini inkar eden bir mahkeme haline dönüşüyor. Çünkü içtihat kararlarına uymuyor. Bu büyük bir hukuksuzluktur. Anayasa Mahkemesi'nin varlık sebebinin sorgulaması gereken bir aşamaya geldik. Bir an önce kararını açıklaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkilerinin tamamen göçmenler üzerinden bir "rehin" politikasına dayalı olduğunu öne süren Kemalbay, bunun yanlış bir politika olduğunu, referandumda iç politikaya oynamak için dışarıda yapılan "şovların" da diplomasiyle alakası bulunmayan, o günü kurtarmaya yönelik olduğunu söyledi.

- "İncirlik ile ilgili meseleler öngörüsüzlüktür"

Dış politikada yaşanan gelişmelere dikkati çeken Serpil Kemalbay, şunları kaydetti:

"İncirlik ile ilgili olarak da benzer bir süreçle karşı karşıyayız. Herkesle önce düşmanlaşıp ondan sonra da zora düşünce öyle bir şey olmamamış gibi alttan alan bu dış siyasi anlayışı yanlış buluyoruz. İncirlik'le ilgili meseleler de öngörüsüzlüktür. Son derece yanlış dışa politikalar izlenmesiyle bağlantılı bir konudur.

Suriye politikası yanlış bir politika. Suriye halklarının da hayatını karartan aynı zamanda Türkiye halkları için de çok ağır sonuçları olan bir politikadır. Bölgedeki vesayet savaşlarının geldiği aşama Türkiye açısından zikzaklarla kendini ortaya koyuyor. Rakka operasyonu var ve orada halkların özgürleşmesi için IŞİD çetelerine karşı mücadele eden güçler var. Bu halkları özgürleştirecek mücadelenin desteklenmesi gerekir. Türkiye'nin de burada özellikle Ortadoğu halklarının yanında olan bir politika izlemesi gerekiyor."











