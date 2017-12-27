"Okuma yazma öğrenmeden resim çizmeye başladım"

TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu, kara kalem resim çizme hevesinin ilkokulda okuma-yazma öğrenmeden önce başladığını, ilk parasını "çizgiden" kazandığını, ancak karikatüristliği meslek değil hobi olarak sürdürmeye karar verdiğini söyledi.

Pulcu, Meclisin yoğun yasama çalışmalarından fırsat buldukça kara kalem resim çalışması yapıyor. Pulcu, Meclis çalışmaları sırasında dinlenirken ya da kuliste otururken milletvekili arkadaşlarını resmediyor.

İlkokulda okuma-yazma öğrenmeden önce resim çizmeye başlayan, ancak daha sonra karikatüristliği meslek değil hobi olarak sürdüren Pulcu, meslek olarak diş hekimliğini seçiyor.

Konuşurken aynı zamanda çizim de yapabildiğini belirten Pulcu, röportaj sırasında soruları, AA muhabirinin portresini çizerken yanıtladı.

Sadece gözleri çizerken, kendisine bakılmasını istediğini belirten Mehmet Ali Pulcu, gözlerin, portre çiziminde önemli olduğunu vurguladı.

- "Dergi bitmesin diye sabahın köründe sıraya girerdik"

Pulcu, ilkokulda okuma-yazma öğrenmeden Doğan Kardeş Dergisi'ni takip etmeye başladığını ifade ederek, "Doğan Kardeş Dergisi 1967-1968'de tekrar yayın hayatına başladı. Kuşe kağıda basılmış ilk çocuk dergisi idi. Ateş topu maceraları vardı; Tarzan, Süpermen, Nasreddin Hoca vardı. Çizgiye ilgim, onları okuya okuya gelişti. Sonra Tommiks, Teksas dergileri ile devam etti." dedi.

Akçakoca'da doğduğunu aktaran Pulcu, "Dergi satışta bitmesin diye sabahın köründe ağabeyimle sıraya girerdik, dergiyi alıp okumak için. Benden bir yaş büyük olan ağabeyim okumayı söktüğü için o bana okurdu, ben de takip ederdim." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Pulcu, çocukluğunda gördüğü şeyleri ufak ufak çizmeye başladığını ve çizimini öyle geliştirdiğini belirtti.

"Çizime başlamada kendisini neyin motive ettiği?" sorusuna Pulcu, "İlkokul öğretmenim beni motive etti. Öğretmenim, çizdiğim şeyleri alıp duvara asardı. Ben de duvardaki resimlerde, eksik kaldığını düşündüğüm yerleri düzeltirdim." yanıtını verdi.

- "Siyasette çizimin faydalarını gördüm"

Mehmet Ali Pulcu, siyasette iken çizimin faydalarını gördüğüne işaret ederek, "Kaşların çatık olduğu, çok gergin ortamlara girdim. O ortamlarda tatlı bir çocuğu görürüm ve onun resmini çizmeye başlarım, çizdiğim resmini de hediye ederim ve gergin ortamı yumuşatırım." diye konuştu.

Çizim yaparken insanlara "poz verin, şöyle durun, böyle durun" demediğini, sohbet ederken resimlerini yaptığını ifade eden Pulcu, resim yapmaya ilk olarak aslında karikatür çizerek başladığını vurguladı.

Pulcu, ilk parasını "çizgiden" kazandığını, ancak olayların yaşandığı 1980 öncesinde çizgi çizerek, resim yaparak hayatı idame ettirmenin çok mantıklı gelmediğini, bu nedenle de bu işi meslek olarak sürdürmediğini söyledi.

Uzun toplantıları çizerek takip etme alışkanlığı kazandığını aktaran Pulcu, 4-5 saatlik toplantılarda 5-6 sayfa çizim yaptığını ve bunları da atmayarak klasörlerde biriktirdiğini dile getirdi. Pulcu, toplantılardan sonra arkadaşlarının çizimlerine bakarak, toplantının keyifli ya da sıkıntılı geçip geçmediği konusunda çıkarımda bulunduklarını belirtti.

İstanbul Erkek Lisesi mezunu olduğunu anımsatan Pulcu, okulla ilgili bir anısını şöyle anlattı:

"Okulda bir arkadaş benden güzel resim yapıyor, başka bir arkadaş da benden güzel hikaye yazıyordu. Ben becerikliyim, uğraşıyorum ama bir türlü o ikisini geçemiyorum. O arkadaşın yazdığı hikayeleri öğretmenler o kadar beğenirdi ki öğretmenler odasına asardı. O arkadaş makine mühendisi oldu. Hem çizimi hem de boyaması iyi olan arkadaş ise doktor oldu. Yıllar sonra onları aradım; 'Hayat nasıl geçiyor, mutlu musunuz?' diye sordum. Mühendis olan arkadaş, 'Niye sorduğunu anladım. Hikayeden para kazanır mıydım bilmiyorum ama şimdi iyi para kazanıyorum. Mutlu değilim fakat hayatımı idame ettiriyorum' dedi. Doktor olan arkadaşım ise 'İyi para kazanıyorum, Mercedes'e ya da BMW'ye biniyorum, kendimi böyle rahatlatıyorum ama resimden para kazansam daha mutlu insan olurdum' diye itiraf etti."

- "Çizim mesleğim olsaydı bu kadar keyif almazdım"

Mehmet Ali Pulcu, "Diş hekimisiniz, milletvekili oldunuz. Geriye dönük baktığınızda, bunların yerine sevdiğiniz bu çizimden para kazanmak ister miydiniz?" sorusu üzerine, "Belki, çizim mesleğim olsaydı bu kadar keyif almazdım. Öyle bir durum var." dedi.

Pulcu, karikatürist Salih Memecan'ın, "Çizgi kolaydır, fakat çizenler bilirler, o espriyi bulmak ciddi bir meseledir" dediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ben konuyu bulduktan sonra onu iki dakikada çizerim ama o konuyu bulmak için 24 saatin 20 saati o konuyla meşgul olurum. O yüzden çizim, meslek olarak çok yıpratıcı bir iştir. Hekimlikte önünüze hasta gelir, zaten bir tecrübeniz var karar verirsiniz, tedaviyi uygularsınız. Dergilere çizim yaptığım zaman, saatlerce neyi çizeceğimi düşünmekten yorulurdum. Bu nedenle, geçimlerini çizim yaparak sürdüren arkadaşlara saygı duyuyorum."

AK Parti'li Pulcu, röportaj sonunda, AA muhabirine çizdiği portresini hediye etti.







