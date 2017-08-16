Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Elazığ'da:

ELAZIĞ (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Elazığ'da 227 milyon liraya mal olacak tesislerin temelinin atılacağını belirtti.

Bazı tesislerin temel atma ve hizmete açılma törenlerine katılmak üzere kente gelen Eroğlu, Elazığ Valiliğini ziyaretinde, "Elazığ'da 227 milyona mal olacak tesislerin temelini atacağız" dedi.

Bu tesislerden biri olan Uluova Sulama Projesi'yle bölgenin modern bir sulama sistemine kavuşacağını ifade eden Eroğlu, Elazığ, Bingöl ve Muş illerini kapsayan Murat Havzası Rehabilitasyon Projesi ile de kırsal kalkınmanın önünü açacaklarını kaydetti. Eroğlu, şunları dile getirdi:

''Ağaçlandırmadan tutunda fidan üretimine kadar, orman köylüsüne ORKÖY kredisi ile süt sığırcılığı, koyunculuk, arıcılık ne isterseniz, her türlü krediyi veriyoruz. Bunun yanında orman yollarının açılması, orman köylülerine gelir getirici ormanlar kurularak onlara tahsis edilmesi projeleri var. 3 yıl bakımı, dikimi, bütün masrafları bize ait, geliri 49 yıllığına vatandaşlara ait olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla böyle bir programı da başlattık. Çünkü Cumhurbaşkanımız şunu söylüyor, 'Biz milletin hizmetkarıyız, her şey millet için, insanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyor. Bu konuda artık ormanlar kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak kullanılacak. Fidanlıklar vesaire var.''

Temeli atılacak projelerle kentin önemli yatırımlara kavuşacağını ifade eden Eroğlu, ''Dev bir sulama tesisi, dört tane dere ıslahı, bir tane de Orman Genel Müdürlüğünün paket tesisi ve Doğu Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğünün olmak üzere Elazığ'da 227 milyona mal olacak tesislerin temelini atacağız.'' dedi.

- ''Yatırımlarda birinci sırayı almaya gayret edeceğiz''

Bakan Eroğlu, hükümetin geçen yıl sonuna kadar 12 milyar lira tutarında yatırım yaptığını aktararak, bunlarda birinci sırayı 2 milyar 350 milyonla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının aldığını belirtti.

Kendi bakanlıkları olarak geçen yıl 1 milyar 70 milyon liralık yatırım yaptıklarını anımsatan Eroğlu, şunları söyledi:

''İnşallah bu yatırımlarla önümüzdeki yıllarda birinciliğe gayret edeceğiz. 4 tane baraj bitirdik. 10 bin 610 dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerin cebine bu sulama sayesinde ilave olarak her yıl 6 milyon lira ilave para akıyor. 38 tane dereyi ıslah ettik. 57 milyon fidanı Elazığ'da toprakla buluşturduk. Bir şehir ormanı, iki bal ormanı ve 4 tane vatandaşın istifadesi için mesire alanı kurduk. Hatta bir tanesini şehir içindeydi belediyeye devrettik. Orman köylerinde 3 bin 258 haneye 15 milyon lira ferdi hibe kredisi verdik. Hazar Gölü tabiat parkı ile tabiat turizmini geliştiriyoruz. 18 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurduk. 4 tane baraj buraya yetmez, Baskil İçlikaval Barajı, Dedeyolu Barajı, Kovancılar Kapıaçmaz Barajı, Kepektaş Barajı bunlar işletme safhasında kuruyoruz. Bir müjde daha veriyorum, 7 tane barajı daha inşa ediyoruz. Buradaki bütün toprakları sulayacağız.''

- DAB Projesi

Eroğlu, büyük yatırımların müjdesini vermek için Elazığ'a geldiklerini belirterek, yapılacak yatırımların kentin gelişimine önemli katkılar sunacağını dile getirdi.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında da Elazığ için büyük bir planlama yaptıklarını aktaran Eroğlu, ''Bu projenin bitiş tarihi 31 Aralık 2019 saat 16.59 diye hedef koyduk. DAP projesiyle yaklaşık 30 milyar lira bu bölgeye yatırım yapılacak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı açısından 2017-2018-2019 yıllarını Elazığ'da yatırımlarda hamle yılları ilan ediyoruz. Burada fırtına gibi eseceğiz.'' diye konuştu.

- İstanbul'daki sel ve dolu afeti

Eroğlu, bir gazetecinin İstanbul'da yaşanan sel ve dolu afetini anımsatarak, böyle bir durumun Elazığ'da da olabilme ihtimali var mı?'' sorusu üzerine, İstanbul'un kıtaların birleştiği noktada bulunması ve çevresindeki denizlerden dolayı bu tür afetlerin meydana gelme ihtimalinin olduğunu aktardı.

Elazığ'ın İstanbul ile aynı konumda olmadığına dikkati çeken Eroğlu, ''Anlık bir dolu yağışı oldu İstanbul'da ama hemen toparladık. Şu an İstanbul için bir tehlike yok sadece bugün orta yağış bekleniyordu, onda da ikaz ettik. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman meteoroloji çok hassas. Üç gün önceden yüzde 70, iki gün önceden yüzde 80 ve bir gün önceden yüzde 90'nın üzerindeki tahminle buradaki her şeyi tahmin edilebiliyor. Bir afet durumu söz konusu olduğu zaman meteoroloji bütün kurum ve kuruluşları ikaz ediyor.'' ifadelerini kullandı.















