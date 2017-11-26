Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Rakka operasyonu Ziraat Mühendisleri Odası
Sektörü de uçurdu
Sektörü de uçurdu
Surlar görünür kılınacak
Surlar görünür kılınacak
Bu ekmek rağbet görüyor
Rağbet görüyor
Yine CNN'e yüklendi
Yine CNN'e yüklendi
İETT için yeni adım
İETT için yeni adım

Orman yangınlarıyla mücadele için 2018'de araç alımı yapılacak

- Orman Genel Müdürlüğüne gelecek yıl orman koruma ve yangınlarıyla mücadelede kullanılmak için 41 tane 4X4 kamyonet, 6 tane 4X4 arazi binek aracı, 6 tane 4X2 minibüs ve 2 tane 6X2-6X4 kamyon alınacak - Orman ve Su İşleri Bakanlığına ise arazi hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet 4X4 kamyonet alınacak

Orman yangınlarıyla mücadele için 2018'de araç alımı yapılacak

TBMM (AA) - ALPER ATALAY - Orman Genel Müdürlüğüne gelecek yıl orman koruma ve yangınlarıyla mücadelede kullanılmak için 41 tane 4X4 kamyonet, 6 tane 4X4 arazi binek aracı, 6 tane 4X2 minibüs ve 2 tane 6X2-6X4 kamyon alınacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2018 yılı bütçe tasarı kitapçığında, gelecek yıl bakanlığa alınacak araçlara ilişkin bilgi verildi.

Bakanlığa, arazi hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet (sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) 4X4 kamyonet alınacak.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman koruma ve yangınla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet (en az 4, en çok 8 kişilik) 4X4 arazi binek aracı, 2 adet sürücü dahil en fazla 17 kişilik 4X2 minibüs, 8 adet sürücü dahil 3 veya 6 kişilik kamyonet, 2 adet tam yük ağırlığı en az 17 bin kilogram olan 6X2-6X4 kamyon alınacak. Bu araçların finansmanı merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak.

Döner sermaye yoluyla; 3 adet sürücüsü dahil en fazla 17 kişilik minibüs, 30 adet (sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) 4X4 kamyonet ve fidanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet 4X2 kamyonet, 3 adet tam yük ağırlığı en az 17 bin kilogram olan kamyon alıncak.

Orman koruma ve yangınla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere yurt içi hibe yoluyla; 1 adet 4X4 arazi binek aracı, bir adet en fazla 17 kişilik minibüs ve 3 adet 4X4 kamyonet araç parkına katılacak.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Arazi AracıKamyonetOrman Ve Su Işleri BakanlığıYangın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5