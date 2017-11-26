Orman yangınlarıyla mücadele için 2018'de araç alımı yapılacak

TBMM (AA) - ALPER ATALAY - Orman Genel Müdürlüğüne gelecek yıl orman koruma ve yangınlarıyla mücadelede kullanılmak için 41 tane 4X4 kamyonet, 6 tane 4X4 arazi binek aracı, 6 tane 4X2 minibüs ve 2 tane 6X2-6X4 kamyon alınacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2018 yılı bütçe tasarı kitapçığında, gelecek yıl bakanlığa alınacak araçlara ilişkin bilgi verildi.

Bakanlığa, arazi hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet (sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) 4X4 kamyonet alınacak.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman koruma ve yangınla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet (en az 4, en çok 8 kişilik) 4X4 arazi binek aracı, 2 adet sürücü dahil en fazla 17 kişilik 4X2 minibüs, 8 adet sürücü dahil 3 veya 6 kişilik kamyonet, 2 adet tam yük ağırlığı en az 17 bin kilogram olan 6X2-6X4 kamyon alınacak. Bu araçların finansmanı merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak.

Döner sermaye yoluyla; 3 adet sürücüsü dahil en fazla 17 kişilik minibüs, 30 adet (sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) 4X4 kamyonet ve fidanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet 4X2 kamyonet, 3 adet tam yük ağırlığı en az 17 bin kilogram olan kamyon alıncak.

Orman koruma ve yangınla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere yurt içi hibe yoluyla; 1 adet 4X4 arazi binek aracı, bir adet en fazla 17 kişilik minibüs ve 3 adet 4X4 kamyonet araç parkına katılacak.











