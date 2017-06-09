BİTLİS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye'ye tam üyelik müzakerelerinde engeller çıkardığını belirterek, "Dondurdular, fasılları kapattılar ve üyeliğimizi askıya aldılar. Şimdi de Amerika ile başka şeylerin peşindeler. Bu defa Türkiye'nin iş birliği yaptığı ülkeleri yıpratmaya çalışıyorlar. İran ile aramızı açmaya çalışıyorlar. Millet olarak uyanık olacağız. Çok dikkatli olmamız lazım. Ortadoğu'da Türkiye'nin geleceği çok parlak." dedi.

Bitlis'te AK Parti İl Başkanlığının iftar programına katılan Demiröz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ekonomik veriler düzgün ve güzel giderken son günlerde yurt dışında bazı olayların yaşandığını söyledi.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize değinen Demiröz, şöyle konuştu:

"Katar, Körfez ülkeleri arasında Türkiye'ye en yakın, ortak projeleri olan ve savunma sanayinde birlikte çalıştığımız bir ülke. İran gibi doğalgaz bakımından zengin. Suud, Mısır, Ürdün bile Birleşik Arap Emirlikleri'ne cephe alırken bu defa İran'la da problem yaratmaya, onu da kaşımaya çalışıyorlar. Bunların hepsi İslam ve Müslüman ülkeler. En kutsal aydayız. Ona rağmen maalesef hep Müslümanlar karşı karşıya geliyor. Suriye ve Irak malumunuz; oradaki gelişmeler devam ediyor."

- "Türkiye, Katar'ın yanında yerini alacaktır"

Demiröz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu krizin çözümüne yönelik görüşmeler yaptığını hatırlattı.

Katar'ın terör gruplarına destek verdiği iddialarının doğru olmadığını vurgulayan Demiröz, "İslam ülkelerinin bir araya gelerek aradaki ihtilafları çözmeleri gerekiyor. Bu hepimize zarar veriyor. İnanıyorum ki Türkiye, Katar'ın yanında yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.

Demiröz, Katar'a iki kez gittiğini ve bölgedeki Türkiye'nin üssünü ziyaret ettiğini anlattı.

Bununla ilgili TBMM'de bir karar alındığını dile getiren Demiröz, "Daha önce karşılıklı kabul edilmişti ancak Meclis'te onaylanmamıştı. O uluslararası anlaşma olarak onaylandı. Türkiye'nin Katar'da üs kurması ve asker göndermesi onaylandı. Bu işlerin konuşularak aşılmasını, ülkeler arasındaki bu anlaşmazlığın sona ermesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Artık Türkiye çok güçlü bir devlet"

Türkiye'nin başka devlet karşısında zayıf kaldığı dönemi geride bıraktığını vurgulayan Demiröz, "Artık kendimizi hiç küçük görmüyoruz. Eskiden Almanya yapar, yine gelir ve giderdi. Türkiye buna uymak zorundaydı. O günler geçti. Artık Türkiye çok güçlü bir devlet." yorumunu aktardı.

Demiröz, Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan, Kuveyt ve Katar'da, Ortadoğu coğrafyasında ne olursa Türkiye'nin mutlaka oralarda yerini alması gerektiğini belirtti.

Dünyanın diğer önemli bölgelerindeki siyasi ve ekonomik durumlara da değinen Demiröz, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerine çok sık gidiyoruz. Öyle gözümüzde büyütecek kadar durumları yok. Ekonomileri çöküyor, yaşlanıyorlar. Batı çöküş noktasına gelmiş, üretim azalmış, kişileri yaşlı ve sömürgeleri bitti. Eskiden Afrika, Asya, Güney Amerika'yı sömüre sömüre bu hale geldiler. Bu düzen bitti. Şimdi çalışmıyor, üretmiyor ve hazır yiyorlar. Sıkıntı da var.

Bizim üreten nüfusumuz var. Türkiye'nin önünü kesmek için her gün el birliğiyle bir şey çıkarıyorlar. 15 Temmuz darbesinin arkasında kimlerin olduğu yavaş yavaş meydana çıkıyor. AB, referandumda bizzat koro halinde 'hayır' propagandası yaptı. Papa'nın eteğinin dibinde bunu yaptılar. Seyrettik, gördük. Dondurdular, fasılları kapattılar ve üyeliğimizi askıya aldılar. Şimdi de Amerika ile başka şeylerin peşindeler. Bu defa Türkiye'nin iş birliği yaptığı ülkeleri yıpratmaya çalışıyorlar. İran ile aramızı açmaya çalışıyorlar. Millet olarak uyanık olacağız. Çok dikkatli olmamız lazım. Ortadoğu'da Türkiye'nin geleceği çok parlak. Hatta 2050 yıllarının süper gücü olarak görüyorum. 2023, 2035, 2053 ve 2071 programlarımız bir gerçekleşsin göreceksiniz, Türkiye dünyadaki süper güçlerden biri olacak."