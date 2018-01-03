"Otomatik bilgi paylaşımı" uygulaması

TBMM (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "otomatik bilgi paylaşımı" uygulamasının 1 Ocak 2018'de başlamadığını vurgulayarak, "Otomatik bilgi paylaşımının uygulamaya geçmesi için Bakanlar Kurulu kararıyla paylaşımın yapılacağı ülkelerin ve paylaşımın nasıl olacağının netleştirilmesi gerekir. Ancak bu henüz gerçekleşmemiştir." ifadesini kullandı.

Yeneroğlu, Türkiye'nin de taraf olduğu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına üye ülkeler arasında imzalanan, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından geliştirilen "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi" ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Mustafa Yeneroğlu, mali konularda yabancı ülkelerle karşılıklı bilgi paylaşımını içeren "otomatik bilgi paylaşımı" konusunun bir süredir kamuoyu gündeminde yer aldığını kaydetti.

Bu meseleyi, yurt dışında yaşayan vatandaşların da kendilerini doğrudan ilgilendirmesi nedeniyle yakından takip ettiğini belirten Yeneroğlu, taşıdığı sorumluluğun gereği olarak, meselenin mahiyetine ilişkin açıklamalarda bulunduğunu, yurt dışı ziyaretlerinde ve kendisine yapılan başvurularda vatandaşları bilgilendirdiğini ifade etti.

Mustafa Yeneroğlu, konuyla ilgili basında kamuoyunu yanlış bilgilendirici haberlerin yer almasının şaşkınlık verici bir durum olduğunu vurguladı. Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Anlaşılan, haberler yetkili mercilerle görüşülmeden hazırlanmıştır. 'Otomatik bilgi paylaşımı' uygulamasının başladığı ve mal varlığına ilişkin bilgilerin paylaşılacağı haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Bu kapsamda iki noktayı tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum: Öncelikle 1 Ocak 2018 itibarıyla, bilgilerin paylaşılmasına başlanması söz konusu değildir. Daha önce de açıkladığımız gibi, otomatik bilgi paylaşımının uygulamaya geçmesi için Bakanlar Kurulu kararıyla, paylaşımın yapılacağı ülkelerin ve paylaşımın nasıl olacağının netleştirilmesi gerekir. Ancak bu henüz gerçekleşmemiştir. Türkiye’deki taşınmaza, mal varlıklarına ilişkin herhangi bir paylaşım da yapılmayacaktır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi şarttır. Özellikle otomatik bilgi paylaşımı konusunda kamuoyunda doğru, kapsamlı ve detaylı bilgilere fazlasıyla ihtiyaç vardır. Buna rağmen yanlış bilgide ısrar edilmesi tuhaf bir durumdur. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek için yapılması gereken tek şey, ilgili mercilerden güncel bilgileri almaktır."