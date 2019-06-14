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Putin: ABD Ile ilişkiler kötüleşiyor

Rusya lideri Vladimir Putin, Amerika-Rusya ilişkilerinin git gide daha da kötüleştiğini söyledi. Putin, Amerika’nın uyguladığı ambargoları eleştirdi.

Putin: ABD Ile ilişkiler kötüleşiyor
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Putin’in bu açıklamaları, ay sonunda Japonya’da yapılacak ve Trump’la bir araya gelmesi beklenen G20 zirvesi öncesinde yapması dikkat çekti.

Rusya lideri Mir adlı televizyon kanalında yayınlanan röportajında “İlişkilerimiz aşağı doğru gidiyor ve giderek daha da kötüleşiyor. Mevcut Amerika yönetimi de son yıllarda Rusya’ya karşı uygulanan ambargoları onayladı” diye konuştu.

“Çin’le ilişkiler gelişiyor”

Rus lider, bozulan Amerika ilişkilerine karşın ülkesinin Çin’le ilişkilerinin son derece iyi gittiğine ve geliştiğine dikkat çekti. Uzmanlar Çin Rusya yakınlaşmasının Amerika tarafından da kaygıyla karşılandığına da dikkat çekiyorlar.

Trump dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya’da düzenlenecek G20 zirvesi kapsamında Putin’le bir araya geleceklerini söyledi. Ancak Kremlin, iki liderin buluşması konusunun henüz netlik kazanmadığını ve bu konuda alınmış bir karar bulunmadığını açıkladı.

Trump bir yandan Rusya’yla ilişkilerin çok iyi olmasını umduğunu söylerken diğer yandan Amerika’nın Rusya tehdidine karşı Polonya’ya asker gönderme sözü verdi. Bu karar da Moskova’yı rahatsız ediyor.

İki ülke arasında gerginlik yaratan bir diğer konu da Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesi. Trump, bu proje nedeniyle Almanya’yı, enerjide Rusya bağımlılığının artacağı konusunda uyardı ve Amerika’nın Rusya’ya yaptırım uygulamayı düşündüğünü söyledi.

Öte yandan Çin’le Amerika arasındaki ticaret savaşı konusunda görüşleri sorulan Putin, bu noktada tarafların bir uzlaşı sağlamalarını umduğunu söyledi.

Rusya lideri, “Umuyorum ki sonunda ortak bir anlayış galip gelecektir. Amerikalıların da aralarında olduğu tüm ortaklarımızla, önümüzdeki G20 zirvesinde çerçeve niteliğinde kararlar alabiliriz ve bunlar ekonomik işbirliği için gerekli stabil şartları oluşturacak ve yapıcı nitelikte olacaktır” diye konuştu.

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