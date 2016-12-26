Rize'deki Atatürk heykelinin tören alanına taşınması

TBMM (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin taşınmasına tepki göstererek, "Ulu Önder Atatürk'ün heykelini meydanlardan kaldırarak cumhuriyetin kazanımlarını yok saymaya çalışan hadsizlerin çabaları nafiledir." dedi.

Torun, beraberindeki bazı CHP'li milletvekilleri ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Rize Belediyesinin "15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi" kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelini Rize Valiliği önündeki tören alanına taşımasını eleştirdi.

Yapılan uygulamanın sıradan bir meydan düzenleme çalışması olmadığını, bunun bir prova, bir üst akıl işi olduğunu öne süren Torun, "Rize'de Cumhuriyet Meydanı'nda 33 yıldır duran Ata'nın heykelinin sökülmesi, başkanlık sistemi ile Cumhuriyet'in tasfiyesinin provasından ibarettir. Yapılanlara şaşırmıyoruz ama öfkeliyiz. Bu topraklar üzerinde vatana ihanet edenler çok çıkmıştır. Ancak bu hainler tarihin kara sayfalarına gömülmüşlerdir." ifadesini kullandı.

Ülkenin kurtarıcılarını, kahramanlarını küçük düşürmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Torun, şunları kaydetti:



"Bu ulusun önderinin heykelini yerinden sökebilirsin, iktidardan aldığın güçle bunu şimdilik yapabilirsin ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi Atatürk'tür. Atatürk, Türk milletinin kurtarıcısı ve değişmez lideridir. Meydanlardaki Atatürk anıtlarını kaldırabilirler ama ulusal kurtuluş mücadelesi yaşamış bir milletin, önderini kalbinden silmeye kimsenin gücü yetmez."