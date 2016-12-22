Rusya büyükelçiliğine taziye ziyareti

TBMM (AA) - TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Kücet, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi nedeniyle büyükelçiliğe taziye ziyaretinde bulundu.

Kücet, Karlov anısına Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzalayarak, saldırıyı kınadı.

Karlov'un, 19 Aralık'ta bir sergi açılışında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını belirten Kücet, taziye defterinde, şunları kaleme aldı:

"Türkiye'de zor bir dönemde son derece başarılı çalışmalar yürütmüş olan Büyükelçi Karlov, gerek şahsi gerek mesleki özellikleriyle tüm devlet kademesinin takdirini kazanmış müstesna bir diplomattı ve Türk halkı tarafından her zaman en iyi şekilde hatırlanacaktır.

Bu tür hain eylemlerin ülkemiz ile Rusya arasındaki karşıklı iyi niyet ve sağduyu ekseninde yürütülen ilişkilere zarar vermesine izin verilmeyecek ve bu hususta her türlü hassasiyet gösterilecektir.

Karlov'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman ve şahsım adına ailesine, Rusya Federasyonu Devlet Duması ve Federasyon Konseyinin tüm değerli milletvekilleri ile dost Rus halkına başsalığı dileklerimi sunuyorum."



