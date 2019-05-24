Rusya ve Vietnam arasında anlaşma imzalandı Rusya ve Vietnam arasında, Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi inşaatı için hükümetler arası anlaşması imzalandı.

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom ile Vietnam Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Vietnam’da Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin kurulması için anlaşma imzaladı.



İş birliği anlaşması, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitry Medvedev ve Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc'un huzurunda, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve Vietnam Bilim ve Teknoloji Bakanı Chu Ngoc Anh tarafından imzalandı.



Rus ve Vietnamlı uzmanlar tarafından, daha önce ön gereksinimlerin belirlenmesi, en uygun yerin seçilmesi de dâhil olmak üzere çok sayıda çalışma yürütülmüştü. Projenin ön fizibilite çalışmasının 2018 yılı Kasım ayındaki onayı dikkate alındığında, imzalanan anlaşma, Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin Vietnam’da inşası için atılacak sonraki adımları tanımlıyor.