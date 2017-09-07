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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Düzce'de

- Karamollaoğlu: - "Sizler Anadolu Gençlik olarak farklı şekilde yetiştiriliyorsunuz. Doğru bir tercih yapmışsınızdır. Bizim temelde -ister Anadolu Gençlik diyelim ya da başka bir şey diyelim- Milli Görüş anlayışı inancımızın nasıl şekilleneceğini gösterir. Bundan dolayı bu tercihiniz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Düzce'de

DÜZCE (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sizler Anadolu Gençlik olarak farklı şekilde yetiştiriliyorsunuz. Doğru bir tercih yapmışsınızdır. Bizim temelde -ister Anadolu Gençlik diyelim ya da başka bir şey diyelim- Milli Görüş anlayışı inancımızın nasıl şekilleneceğini gösterir. Bundan dolayı bu tercihiniz." dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bir tatil köyünde Anadolu Gençlik Derneği'nce düzenlenen (AGD) "Üniversite Başkanları Yaz Kampı"na katılan Karamollaoğlu, öğrencilerin her meseleye yaklaşırken kendilerinin kim olduğunu bilerek hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Karamollaoğlu, insanların çevresindeki tüm canlılardan ve yaratıklardan farklı olduğunu ifade ederek, "Bizi farklı kılan düşünebilme kabiliyetidir. Bunu bize Cenabı Hak bahşetmiştir. Bize o vermiştir. Bundan dolayı da insan bütün mahlukatın arasında düşünebilen, tercihte bulunabilen bir varlıktır. İnsanoğlu eğer doğru tercihlerde bulunabilirse en yüksek mertebeye ulaşır. Eğer yanlış tercihte bulunur ve ısrar ederse aşağıların en aşağısına düşebilir. Bu kadar geniş bir esneklik var. Her yaptığımızdan yapmadığımızdan da mes'uldür. Hatta düşüncemizden de mes'uldür. " diye konuştu.

Anadolu Gençlik Derneğinin doğru yolda ilerlediğini aktaran Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Cenabı Hakk'ın bize bahşettiği bu hakkın kadrini bilmemiz lazım. Doğru tercihte bulunabildiğimiz zaman eşrefi mahkukat noktasına yükseliriz. Yani yaratılmışların en yükseğinde yer alırız. Diğerinde en altta yer alırız. İman bize bahsedilen en büyük nimettir. Aklımızla düşünürüz. Aklı olmayanın dini yoktur. Hükümdür bu. Onun için sizler Anadolu Gençlik olarak farklı şekilde yetiştiriliyorsunuz. Doğru bir tercih yapmışsınızdır. Bizim temelde -ister Anadolu Gençlik diyelim- ya da başka bir şey diyelim Milli Görüş anlayışı inancımızın nasıl şekilleneceğini gösterir. Bundan dolayı bu tercihiniz. Siz bugün bütün işleri bırakıp buraya geldiğiniz için sizde bir şuur vardır. Bilerek bir tercihte bulunuyorsunuz. Birlikte bir araya gelerek mütalaada bulunuyorsunuz."

Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Eğitim programı Pazar günü sona erecek.

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DüzceAkçakocaGenel Başkanı Temel KaramollaoğluSAADET PARTİSİ
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