Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Terörün kökünü kazıyacak ciddi adımlar atılmadan, çetele tutarak terörün önlenmesi mümkün değil." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör saldırısına değinerek, bu saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül'e Allah'tan rahmet diledi.

Terörü şiddetle lanetleyen Karamollaoğlu, ancak bu terörün ne zaman ve nasıl durdurulacağı konusunda ümit veren bir gelişme yaşanmadığını savundu.

"Terörün kökünü kazıyacak ciddi adımlar atılmadan, çetele tutarak terörün önlenmesinin mümkün değil." ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"(Beş şehit verdik, 15 terörist öldürdük) dediğiniz zaman bu yıllarca devam eder gider. Biz ülkemizin geleceğini, siyasi partilerimizin geleceğiyle örtüştürürsek terörün önlenmesi mümkün değil. Metal yorgunluğunu gidermek için bir çalışmanın içine girdiyseniz siz de iflah olmazsınız, hiçbir siyasi parti de iflah olmaz ve devleti de iflah olmaz bir noktaya sürüklersiniz."

- Üniversiteye yerleştirmedeki hata

Karamollaoğlu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan yerleştirme işlemindeki hataya değinerek, "Bir imtihanı doğru dürüst yapamayan bir hükümet Türkiye'yi nasıl idare edecek, hangi problemi çözecek? Öğrenciler imtihana girdiklerinde 4 yanlış yaptıklarında bir tane gidiyordu. Hükümet bu kadar yanlış yaparsa ne olacak?" sorularını yöneltti.

Milli Eğitim Bakanlığınca 100 bin öğretmene ihtiyaç olduğuna yönelik açıklama yapıldığını anımsatan Karamollaoğlu, ancak sırada bekleyen öğretmen adayı sayısının 500 bin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu ne biçim planlama. Bu bile bir hükümetin artık bu ülkeyi yönetmeme noktasına geldiğinin işaretidir. Kusura bakmasınlar, iktidarda bulunanlar arkadaşlarımız ve onlara karşı sevgi, saygımız var ama biz bu memleketi kendilerinden daha çok seviyoruz. Yanlışı onları aşağılamak için söylemiyoruz. Allah rızası için kendinize gelin. Bu meselelere ciddiyetle eğilin." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin memurlara yaptığı yüzde 3 artı 3'lük zam önerisini eleştiren Temel Karamollaoğlu, "Akıl almaz bir şekilde böyle bir rakamla memurun karşısına çıktılar. Bir hükümetin vereceği zam, enflasyonun üzerinde değilse zaten bu zam değildir." diye konuştu.











