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Saadet Partisi İl Başkanları Toplantısı

- Genel Başkan Karamollaoğlu: - "Yeni yıl, bizim için seçime hazırlık yılı olacak. Teşkilatlarımızla birlikte büyük bir gayretle çalışacağız"

Saadet Partisi İl Başkanları Toplantısı

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yeni yıl, bizim için seçime hazırlık yılı olacak. Teşkilatlarımızla birlikte büyük bir gayretle çalışacağız." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin suni gündemlerle oyalandığını, kolay çözülebilecek bazı problemlerin ısrarla bir gerginlik meydana getirebilmek için gündemde tutulduğunu iddia etti.

"Bu pili bitmiş bir iktidarın, ayakta kalabilmek için yaptığı çabadan başka bir şeye benzemiyor." ifadesini kullanan Karamollaoğlu, Türkiye'nin en önemli probleminin kutuplaşma ve kamplaşma olduğunu savundu.

Yeni yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) yönelik eleştirilere değinen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"15 Temmuz kalkışmasında sivillerden mağdur edilenler varsa olma ihtimali olan varsa yaptığı bir icraattan dolayı çünkü bir kalkışma olmuş ve millet ona karşı ayağa kalkmış ve yerine göre bazı mala zarar verilmiş olabilir. Bunların cezalandırılmaması gerekir ama sadece onlar için değil, ileride de olabilecek bir hadise karşısında aynı muafiyet tanınır kanaati doğunca, Allah aşkına kime zarar verir oraya iki tane kelime eklemek? Bu, hakikaten iktidarın bittiğinin, acze düştüğünün, artık memleketi yönetemediğinin en açık delilidir."

Karamollaoğlu, milletin bu iktidara bir kez daha ülkeyi yönetme hakkı vermeyeceğini savundu.

- "Asgari ücret hala açlık sınırıyla ölçülüyor"

Asgari ücretin bin 603 lira olarak belirlendiğini anımsatan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Hayırlı olsun. Bizim asgari ücretliler, 'Yiyebildiğin kadar ye, harcayabildiğin kadar harca.' diyecekler. Asgari ücret belirlenirken işverenden de işçiden de anlayış bekleniyor. Adamın karnı doymuyor, karnı aç. Nefesi kokan adama diyorsun ki: 'Senden de anlayış bekliyoruz.' Bu umursamazlık, anlayışsızlık, becerisizlik. Asgari ücret, hala açlık sınırıyla ölçülüyor.

Bu, ayıp olarak bir ülkeye, bir hükümete yeter."

Karamollaoğlu, yeni yılın büyük ihtimalle seçim yılı olacağını belirterek, "Yeni yıl, bizim için seçime hazırlık yılı olacak. Teşkilatlarımızla birlikte büyük bir gayretle çalışacağız ve seçimde de en güzel neticeleri alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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İl Başkanları ToplantısıSaadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu
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