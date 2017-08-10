ANKARA (AA) - Saadet Partisinden yapılan açıklamada, 2019 cumhurbaşkanlığı seçimleri için herhangi bir kararın alınmadığı bildirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, bazı haber sitelerinde "partinin, 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu önereceği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Haberin veriliş tarzının kamuoyunda yanlış anlamalara yol açabilecek nitelikte olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Partimiz 2019 cumhurbaşkanlığı seçimleri için herhangi bir karar almış değildir. Habere dayanak teşkil eden söz konusu ifadeler, Genel İdare Kurulu üyemiz Bülent Kaya'nın kişisel kanaat ve değerlendirmelerini yansıtmaktadır. Herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Partimiz istişareye en fazla önem veren partilerin başında gelmektedir. Zamanı geldiğinde, parti yetkili organlarında gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra ülkemiz ve milletimiz için en uygun karar verilecektir. Bunun dışındaki açıklamalar ancak bir niyet ve düşünce beyanı olarak görülmelidir."