Saadet Partisi'nden DP'ye ziyaret

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı, Meclis'te grubu bulunmayan partiler için ancak 100 bin imza ile toplanıyor. Buna kimsenin itirazı yok. İnşallah biz 100 bin değil 300 bin imza ile böyle bir adayı zamanı geldiğinde gündeme getireceğiz ve göstereceğiz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin uyum yasaları konusundaki görüşlerini anlatmak üzere Demokrat Parti (DP) Genel Merkezine gelerek, Genel Başkan Gültekin Uysal ile görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gelecek dönemde uyum yasalarına ilişkin birtakım çalışmaların yapılacağını anımsatan Karamollaoğlu, Saadet Partisi olarak uyum yasaları konusunda düşüncelerini hem iktidar partisine hem de muhalefete aktaracaklarını söyledi.

Karamollaoğlu, bu konudaki çalışmalarını kitapçık haline getirdiklerini ifade etti.

TBMM'de çıkarılacak uyum yasalarının anayasa ve demokratik teamüllere uygun olmasını temenni ettiklerini dile getiren Karamollaoğlu, "Bunlardan bir tanesi elbette cumhurbaşkanlığı adaylığıdır. Cumhurbaşkanlığı adaylığı, Meclis'te grubu bulunmayan partiler için ancak 100 bin imza ile toplanıyor. Buna kimsenin itirazı yok. İnşallah biz 100 bin değil 300 bin imza ile böyle bir adayı zamanı geldiğinde gündeme getireceğiz ve göstereceğiz." diye konuştu.

Karamollaoğlu, seçmen oy vermeye gittiğinde herhangi bir ücrete tabii olmadan oy kullanabiliyorsa bir aday gösterilirken de herhangi bir ücrete tabii olunmaması gerektiğini söyledi.

Seçim barajının tamamen kaldırılması gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Bu kaldırıldığı takdirde Meclis'te bir zenginlik olur. Toplumun her kesimi temsil edilebilir." dedi.

- "Sağduyu ve büyük bir sorumluluk içerisinde hareket edeceğiz"

DP Genel Başkanı Uysal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin derinden birtakım sorunları yaşadığını ve tüm sorumlu siyasi aktörlerin, en geniş ortak paydada buluşabilmenin yollarını araması gerektiğini söyledi.

Uysal, "Önümüzdeki siyasal rekabet sürecinin özellikle 16 Nisan sonrası hem seçimin kendi içerisinde mahiyeti değişti hem seçim süreçlerinin. Bu ister istemez tüm siyasal aktörleri belirli prensipler ve değerler etrafında bir olmaya icbar edecektir. Bu manada ölçülerimizden sapmadan, kişileri husumetin odağına oturtarak değil Türkiye'nin ve milletimizin geleceğini merkeze alarak böyle bir tavır geliştirmeye gayret etme çabası içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Uysal, DP olarak gelecek süreç içerisinde de sağduyu ve büyük bir sorumluluk içerisinde, demokrasinin bir sorumluluk rejimi olduğunun bilinciyle hareket edeceklerini belirtti.