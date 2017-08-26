Sağlık Bakanı Demircan:

AMASYA (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Biz güçlendikçe, bize saldıranlar artacak, önümüzü kesmeye çalışanlar artacak. Bunu ancak milletin verdiği güçle çözeriz, o yüzden bu milletin yarıdan fazlası bu davaya sahip çıkmalı ki bu dava emin adımlarla güçlü bir şekilde amacına ulaşsın. 2019 yılı milletin hedefine ulaşması için iradesini güçlü bir şekilde göstereceği tarih." dedi.

Demircan, partisinin Amasya'nın Suluova ilçesindeki kongresinde yaptığı konuşmada, 2002 yılının Türkiye'de her alanda olduğu gibi sağlık alanında da bir milat olduğunu belirtti.

O tarihten önce sağlıkta çok büyük bir dağınıklık yaşandığını anlatan Bakan Demircen, Sağlık Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na bağlı hastaneler olduğunu anımsattı.

AK Parti iktidarı ile önce hastanelerin devlet hastanesi şeklinde Sağlık Bakanlığı'na bağlandığını belirten Demircan, sosyal güvenliğin de tek çatı altında birleştirildiğini ve herkesin sağlık sigortası kapsamına alındığını kaydetti.

Vatandaşların, 2002 yılı öncesinde hastahanelerde sıra almak için bile sıra beklediğini anımsatan Demircan, "Vatandaş sıra bekliyor, birçok kez geç kaldığı için hekime muayene olamıyordu. Tabii 30 yaşındaki gençler o günleri fazla hatırlamıyor. Ama gençlere söylüyorum gidin, o günleri büyüklerinizden dinleyin. 2002'den sonra sağlıkta standart, adım adım yükseldi ve bayrak bir seviyeye geldi." diye konuştu.

- Sağlıkta ikinci dönem

Sağlıkta ikinci dönemin başladığını vurgulayan Bakan Demircan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Birinci dönem dönüşümdü, dönüşümü gerçekleştirdik. Hayat devem ediyor, gelişme sürüyor ve yeni anlayışlar ortaya çıkıyor. Yeni döneme 'sağlıkta gelişim ve kalite dönemi' adını verdik. Bundan sonra şehir hastaneleri ve devlet hastanelerinin standardını yükselterek, sağlıkta bir kalite sıçraması dönemi geliyor. Yeni dönemde tükettiğimiz ilaç dahil tıbbi malzemeleri Türkiye'de ürettirmek zorundayız, dışa bağımlılığı ortada kaldırmamız lazım."

- "Sağlıkta çok başlılığı kaldırıyoruz"

Demircan, cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık sisteminin de iki başlılığa neden olduğunu, verimi düşürdüğünün görülmesi üzerine, 16 Nisan'da referanduma gidildiğini aktardı.

Yürütmede tek başlılık sisteminin geldiğini, yürütme ve yasamanın birbirinden ayrıldığını vurgulayan Demircan, şimdi kurumların da sisteme uygun hale getirildiğini aktardı.

Sağlıkta çok başlılığı kaldıracaklarını ve illerde sağlığın tek sorumlusunun sağlık müdürü olacağına işaret eden Bakan Demircan, "Sağlık kurumlarınını, sağlık müdürünün çatısı altında birleştiriyoruz. Bu kurumlar yine çalışacak ama bu kurumların bir çatı altında toplanması sağlanacak. Taşradaki halk sağlığı kurumu, sağlık müdürlüğü ve kamu hastaneleri kurumu sistem olarak yenileniyor. Hepsi sağlık müdürlüğünün çatısı altında toplanıyor. Yetki ve sorumluluk sağlık müdürlüğünde toplanacak. Hastanelerde başhekimlik müessesi var. Biz hastane yöneticisi gibi ilave modeller üretmiştik. Bunlar hizmet de etti. Hastanelerin yetkilisi ve sorumlusu başhekim onlar da sağlık müdürlüğüne bağlı. Sağlık müdürlüğü de Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Yetkiler bu şekilde tanımlanıyor ve düzenleniyor. İnanıyorum yeni dönemde daha verimli ve daha hızlı hizmet üretimini sağlayacak." diye konuştu.

2019 seçimlerinin millet adına öneminin büyük olduğunu belirten Demircan, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti doğru istikamette kendi vadisini kurmuş bir su gibi giderek güçlenerek akmaktadır. Biz güçlendikçe, bize saldıranlar artacak önümüzü kesmeye çalışanlar artacak. Bunu ancak milletin verdiği güçle çözeriz, o yüzden bu milletin yarıdan fazlası bu davaya sahip çıkmalı ki bu dava emin adımlarla güçlü bir şekilde amacına ulaşsın. 2019 yılı milletin hedefine ulaşması için iradesini güçlü bir şekilde göstereceği tarih. Türkiye mazlumların umudu olmaya devam ediyor. Bizim sınırlarımız dışında hizmet verdiğimiz, hem onlara sağlık hizmetleri vermeleri için mekan sunduğumuz, hastane yaptığımız hem de eğitim verdiğimiz ülkeler var."

Kongrenin ardından Sağlık Bakanı Demircan, yapımı devam eden Suluova Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.