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Sakarya'daki trafik kazası

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet diledi

Sakarya'daki trafik kazası

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden tarım işçilerine Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sakarya'da gerçekleşen trafik kazası günü yasa boğdu." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden tarım işçilerine Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır dileğinde bulundu.

Bu sabah Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

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