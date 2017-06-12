Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu
Yüzde 61 tasarruf edecek
Yüzde 61 tasarruf edecek

Sanayi ve üretime destek tasarısı Genel Kurulda

- Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın tümü üzerinde gruplar adına görüşmeler tamamlandı

Sanayi ve üretime destek tasarısı Genel Kurulda

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın tümü üzerinde gruplar adına görüşmeler tamamlandı.

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, tasarının Çevre Komisyonu'nu da ilgilendirmesine rağmen komisyonun gündemine gelmediğini söyledi. Tasarının, "sermayenin önünü aç" tasarısı olduğunu savunan Kürkcü, "En yüksek karlılık oranlarına sahip olan inşaat, madencilik ve imalat sanayi, tarım alanlarını istila etmeye yöneliyor." dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, tasarının, bürokratik işleri kaldırmaktan başka işe yaramadığını, komisyonda son dakika eklenen önergelerle üretimle ilgisi olmayan maddelerle torba yasaya dönüştüğünü öne sürdü.

Bu tasarıya üretim reformu denilemeyeceğini savunan Tarhan, bunun, hukuki, idari ve fiziki altyapıyı iyileştirmek olduğunu söyledi. Tarhan, "Zeytinliklerle ilgili düzenleme çekilmezse zeytinin idam fermanı, kıyı alanlarını inşaat şirketlerine peşkeş çekme, mera alanlarına TOKİ'nin girmesi, sanayiciye bir parmak bal paketinden öteye gidemez." dedi.

Bu arada HDP milletvekillerinin, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün aracının durdurulup arandığına ilişkin açıklamaları üzerine birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, bir açıklama yaptı. Hamzaçebi, Genel Kurulda konunun gündeme getirilmesinden sonra bilgisayar çıktılarını aldığını, arabanın arandığına dair netlik göremediğini söyledi.

Hamzaçebi, "aranmadığına göre sorun yok" değerlendirmesini de yapmadığını belirterek, "Anayasanın 83. maddesi açıktır; milletvekili dokunulmazlığı vardır, yasama görevlerini özgür şekilde, baskı hissetmeden yapmalarını sağlamak içindir, imtiyaz değildir. Bu çerçevede arabası, evi, üzeri hiçbir şekilde aranamaz. Bu anayasa hükmüdür. Milletvekillerine, kaba, yaralayıcı söz sarf edilmemesi gerekir. Bunların hiçbirini doğru bulmuyorum. Dokunulmazlık hepimiz içindir, hepimizin sahip çıkması gerekir." dedi.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, CHP, görüşmelere devam edilmesine ilişkin önerge verdi. Önergenin oylamasında toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine, Hamzaçebi, birleşime 1 saat ara verdi.



İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Kanun TasarısıSanayi Ve üretime DestekSanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve KHK'larda Değişiklik YapanTBMM Genel Kurulu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5