Sanayi ve üretime destek tasarısı Genel Kurulda

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın tümü üzerinde gruplar adına görüşmeler tamamlandı.

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, tasarının Çevre Komisyonu'nu da ilgilendirmesine rağmen komisyonun gündemine gelmediğini söyledi. Tasarının, "sermayenin önünü aç" tasarısı olduğunu savunan Kürkcü, "En yüksek karlılık oranlarına sahip olan inşaat, madencilik ve imalat sanayi, tarım alanlarını istila etmeye yöneliyor." dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, tasarının, bürokratik işleri kaldırmaktan başka işe yaramadığını, komisyonda son dakika eklenen önergelerle üretimle ilgisi olmayan maddelerle torba yasaya dönüştüğünü öne sürdü.

Bu tasarıya üretim reformu denilemeyeceğini savunan Tarhan, bunun, hukuki, idari ve fiziki altyapıyı iyileştirmek olduğunu söyledi. Tarhan, "Zeytinliklerle ilgili düzenleme çekilmezse zeytinin idam fermanı, kıyı alanlarını inşaat şirketlerine peşkeş çekme, mera alanlarına TOKİ'nin girmesi, sanayiciye bir parmak bal paketinden öteye gidemez." dedi.

Bu arada HDP milletvekillerinin, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün aracının durdurulup arandığına ilişkin açıklamaları üzerine birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, bir açıklama yaptı. Hamzaçebi, Genel Kurulda konunun gündeme getirilmesinden sonra bilgisayar çıktılarını aldığını, arabanın arandığına dair netlik göremediğini söyledi.

Hamzaçebi, "aranmadığına göre sorun yok" değerlendirmesini de yapmadığını belirterek, "Anayasanın 83. maddesi açıktır; milletvekili dokunulmazlığı vardır, yasama görevlerini özgür şekilde, baskı hissetmeden yapmalarını sağlamak içindir, imtiyaz değildir. Bu çerçevede arabası, evi, üzeri hiçbir şekilde aranamaz. Bu anayasa hükmüdür. Milletvekillerine, kaba, yaralayıcı söz sarf edilmemesi gerekir. Bunların hiçbirini doğru bulmuyorum. Dokunulmazlık hepimiz içindir, hepimizin sahip çıkması gerekir." dedi.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, CHP, görüşmelere devam edilmesine ilişkin önerge verdi. Önergenin oylamasında toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine, Hamzaçebi, birleşime 1 saat ara verdi.







