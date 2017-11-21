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Şanlıurfa'daki ören yerlerine büyükelçilerden ziyaret

- Kentte bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger öncülüğündeki 24 AB Büyükelçisi, Şanlıurfa Arkeoloji ve Haleplibahçe Mozaik Müzelerinde incelemelerde bulunup, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesini ziyaret etti

Şanlıurfa'daki ören yerlerine büyükelçilerden ziyaret

ŞANLIURFA (AA) - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger öncülüğündeki 24 AB Büyükelçisi, kentteki ören yerlerini ziyaret etti.

AB Delegasyonu Başkanı Berger başkanlığındaki büyükelçi heyetine, kentteki temasları kapsamında onurlarına verilen sıra gecesi etkinliğinin ardından şehir turu düzenlendi.

Heyet, Türkiye'nin en büyük mekanlarından olan Şanlıurfa Arkeoloji ve Haleplibahçe Mozaik müzelerinde incelemelerde bulundu. Müzelerde yer alan eserlere ilişkin Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ile Müze Müdürü Celal Uludağ'dan bilgi alan heyetin özellikle mozaikler ile yakından ilgilendiği görüldü.

Berger, müzeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, müzeye hayran kaldıklarını bildirdi.

Müzeyi oldukça etkileyici ve çekici bulduğunu belirten Berger, "Sadece 12 bin yıl öncesindeki sanatı ve sanatçının ifadesini göstermekle kalmıyor aynı zamanda da tam anlamıyla canlı bir müze. Çünkü insanların buraya gelip mozaik yapmasına ve sanat öğrenmesine vesile oluyor. Burada AB tarafından desteklenen bir mozaik atölyesi var. Bence en güzeli, hem sanatı hem de sanat eserlerini gösterebileceğiniz ama aynı zamanda da sanatı canlı olarak yaptırabileceğiniz bir müzeniz var. Bence bu iki şeyi bir araya getirmek mükemmel bir fikir." diye konuştu.

Heyet, son olarak kentin simgelerinden tarihi Balıklıgöl Yerleşkesini ziyaret ederek, burada balıklara yem attı.

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