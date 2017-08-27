ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bu ülke üzerinde ne hain planı olan varsa, bu ülke üzerinde ne oyun oynamak isteyen varsa hepsi şunu bilsinler, asla başaramayacaklar. Bu ülke her daim güçlü ve büyük olmaya devam edecek. Bizler de ülkemizin yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz." dedi.

Sarıeroğlu, Polatlı’nın Yağcıoğlu Mahallesi’nde düzenlenen "Yörük Türkmen Şöleni"ne katıldı.

Yörüklerin selamlama geçişi, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan şölende konuşan Sarıeroğlu, yörük şenliğine katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Gelecek seneki şenliklerin daha yüksek katılımla ve daha iyi şartlarda olması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak bütün hazırlıkları takip edeceğini dile getiren Sarıeroğlu, kendisinin de bir Yörük kızı olduğunu, bundan gurur duyduğunu ifade etti.

"Mayası vatan ve bayrak aşkıyla yoğrulmuş Anadolu’nun hamurudur Yörük ve Türkmenler." diyen Bakan Sarıeroğlu, bu tarz şenliklerin kültürün geleceğe taşınması için çok önemli bir köprü vazifesi olduğunu kaydetti.

Yörük kadınlarının hala ip yaptığını, anlam yüklü motifiyle halılar ve namazlıklar dokuduğunu, erkeklerin de çorap ördüğünü anlatan Sarıeroğlu, bu geleneklerin sürdürülüyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sarıeroğlu, dün Malazgirt Zaferi'nin 946. yılı kutlamalarına katıldığını belirterek, "Malazgirt'te ne ruh yaşadıysam dün, bugün o ruhu pekiştirdiğimi açıkça ifade etmek istiyorum. Malazgirt, Türklerin Anadolu topraklarına giriş kapılarının açıldığı, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin mayasının atıldığı tarihi bir başlangıç. O maya o kadar güçlü tutmuş ki bugün hala biz, ulu çınarımız Anadolu'nun altında 80 milyon olarak birlik, beraberlik, kardeşlik içinde kenetlenmiş durumda hayatımızı sürdürüyoruz. Çok güçlüyüz. İnşallah güçlü olmaya Anadolu, Türkiye olarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Tüm şehitlere rahmet dileyen Sarıeroğlu, ecdadın emanetine dört elle sahip çıkan, toprağına ve vatanına canını feda etmeye hazır olan bir Türkiye'nin olduğunu vurguladı.

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti"

Sarıeroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz'da haince bir planla Türkiye'yi işgal etmek istediğini hatırlatarak, bu hain darbe girişiminin vatan, millet, bayrak sevgisiyle önlendiğini söyledi. İnsanların birbirine daha da kenetlendiğini dile getiren Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Bu ülke üzerinde ne hain planı olan varsa, bu ülke üzerinde ne oyun oynamak isteyen varsa hepsi şunu bilsinler, asla başaramayacaklar. Bu ülke her daim güçlü ve büyük olmaya devam edecek. Bizler de ülkemizin yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz. Aynı Çanakkale, Malazgirt, Sakarya, 15 Temmuz ruhunda olduğu gibi gerektiği zaman canımızı, kanımızı Türkiye için, Türk Milleti için dökmekten geri durmayacağız. Bu ülkeyi karıştırmaya, bu ülkenin potansiyelini geleceğe ilişkin güçlü adımlarla kullanmasına ve 80 milyon vatandaşımızın refah, huzur, güven içerisinde yaşamasını engellemeye hiç kimsenin hakkı yok."

Sarıeroğlu, 15 yıldır milletin hizmetkarı olarak hayatın her alanına dokunarak var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey ağalar, beyler... Toroslara çıkın, bir bakın. Nerede kara bir yörük çadırı görürseniz, dumanı da tütüyorsa dünyada hiçbir güç bizi asla yenemez." dediğini aktaran Sarıeroğlu, bu dumanın hala tüttüğünü dile getirdi. Sarıeroğlu, 780 bin kilometrekare vatan toprağının her bir parçasının bekçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

- "Sarıeroğlu'na yörük poşusu hediye edildi"

"80 milyon vatandaşımızın sorumluluğunu omuzumuzda taşıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye'nin dünü, bugünü, geleceği." diyen Bakan Sarıeroğlu, konuşmasını 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı'nı kutlayarak tamamladı.

Sarıeroğlu'na, konuşmasının ardından yörük çadırında ayran ve gözleme ikram edildi.

Halk oyunu gösterisini izleyen Sarıeroğlu, alana kurulan çadırları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Şölende Bakan Sarıeroğlu'na yörük poşusu, heybe ve Polatlı'daki "Mehmetçik Anıtı"nın minyatürü hediye edildi.