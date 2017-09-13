Sayıştayın 2016 denetim raporları Meclise sunuldu

TBMM (AA) - Sayıştayın 2016 denetimleri sonucu düzenlenen raporlar TBMM'ye teslim edildi. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, "2016 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi" raporu ile 5 genel değerlendirme raporunu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu.

Kahraman'ın makamında gerçekleşen teslime, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da katıldı.

Üzerinde "2016 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi" yazan kutuyu Kahraman'a sunan Baş, 2016 yılı denetimleri sonucunda düzenledikleri raporları bugün itibarıyla TBMM'ye teslim ettiklerini belirterek, kutuda da bu raporlara ilişkin 5 genel raporun bulunduğunu aktardı.

Baş, şöyle konuştu:

"Bu yıl 420 adet rapor düzenledik ve düzenliyoruz. Bir kısmı raporlama aşamasında. Bu 420 rapordan 257 tanesi Meclise takdim ediliyor. Biz Meclise takdim edilecek raporlardan, merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin raporlarını bugün itibarıyla teslim ettik. KİT Komisyonunun görüşeceği 75 adet KİT raporu bilahare Meclisimize teslim edilecek. Onların da raporlaması devam ediyor. Biz 2016 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi Raporu ile diğer 5 genel raporu temsilen, Meclis Başkanımızın şahsına takdim etmek istedik. Diğer raporlar da Genel Sekreterliğe takdim edildi."

Meclis Başkanı Kahraman da Baş'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.



