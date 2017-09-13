Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Manyas HES Growtech Eurasia 12 eylül
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

Sayıştayın 2016 denetim raporları Meclise sunuldu

- Sayıştay Başkanı Baş, Genel Uygunluk Bildirimi ile 5 genel değerlendirme raporunu Meclis Başkanı Kahraman'a sundu

Sayıştayın 2016 denetim raporları Meclise sunuldu

TBMM (AA) - Sayıştayın 2016 denetimleri sonucu düzenlenen raporlar TBMM'ye teslim edildi. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, "2016 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi" raporu ile 5 genel değerlendirme raporunu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu.

Kahraman'ın makamında gerçekleşen teslime, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da katıldı.

Üzerinde "2016 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi" yazan kutuyu Kahraman'a sunan Baş, 2016 yılı denetimleri sonucunda düzenledikleri raporları bugün itibarıyla TBMM'ye teslim ettiklerini belirterek, kutuda da bu raporlara ilişkin 5 genel raporun bulunduğunu aktardı.

Baş, şöyle konuştu:

"Bu yıl 420 adet rapor düzenledik ve düzenliyoruz. Bir kısmı raporlama aşamasında. Bu 420 rapordan 257 tanesi Meclise takdim ediliyor. Biz Meclise takdim edilecek raporlardan, merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin raporlarını bugün itibarıyla teslim ettik. KİT Komisyonunun görüşeceği 75 adet KİT raporu bilahare Meclisimize teslim edilecek. Onların da raporlaması devam ediyor. Biz 2016 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi Raporu ile diğer 5 genel raporu temsilen, Meclis Başkanımızın şahsına takdim etmek istedik. Diğer raporlar da Genel Sekreterliğe takdim edildi."

Meclis Başkanı Kahraman da Baş'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BaşSayıştay RaporuTBMM Başkanı İsmail Kahraman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5