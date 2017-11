ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da AK Parti tarafından Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu düzenlendi.

AK Parti Ekonomik İşler Yardımcısı Erdal Tanas Karagöl, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programdaki konuşmasında forumun 81 ilde vatandaşın ekonomik beklenti ve taleplerini dinlemek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Düzenledikleri toplantı ve anketlerle şehirlerin ekonomik beklentilerini ve neler yapılması gerektiğini ortaya koyacaklarını ifade eden Karagöl, şöyle konuştu:

"Bu amaç doğrultusunda ekonomideki olumlu gelişmeler şehir düzeyinde somutlaştırılarak her şehir proje ve projelerle kodlanmış olacaktır. Bu şekilde şehirlerde seçmenin somut olarak talep ettiği öncelikli yatırımlar hazırlanacaktır. Bu forumlarda her şehirde vatandaşların hangi yatırım ve projeyi görmek istediğini belirlemeye çalışıyoruz. Her şehirde yapılacak yatırımlara şehrin paydaş olarak katılması ve katkı yapması sağlanacak."

Karagöl, bu çalışmada AK Parti döneminde uygulanan, gerçekleştirilen yatırımların ya da projelerin memnuniyet derecesini de öğrenmek istediklerini dile getirdi.

Bu sayede vatandaşın yatırımlara ilişkin görüşlerini de öğreneceklerini ifade eden Karagöl, "Şehir için gerekli ama mutlaka yapılması gereken, şehre önemli katkılar yapacak yatırım ya da proje nedir? Bunları gerçekten öğrenmek istiyoruz. Diğer taraftan şehrin ihtiyaç duyduğu yatırımların gerçekleştirilmesinin önündeki engeller nelerdir? Bu engelleri de bir öğrenmek istiyoruz." dedi.

Programa AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze ile partililer katıldı.