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"Şehit yakınlarının arkasında Türkiye var"

- AK Parti İstanbul Milletvekili Turan: - Şehit yakınları hiçbir zaman yalnız ve sahipsiz değil, arkasında kenetlenmiş, duvar gibi Türkiye var, milletimiz var, bizler varız, kardeşleri, ağabeyleri, kız kardeşleri var" - "Terör ve terör örgütünü destekleyen küresel güçlere meydan okuyan, kalemiyle, sözüyle, sazıyla teröre ve destekçilerine karşı duran sosyal sorumluluk projelerine her zaman katkı sunmaya devam edeceğiz"

TBMM (AA) - YILDIZ AKTAŞ - Şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın anısına albüm çıkaran öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile buluşturan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Şehit yakınları hiçbir zaman yalnız ve sahipsiz değil, arkasında kenetlenmiş, duvar gibi Türkiye var, milletimiz var, bizler varız, kardeşleri, ağabeyleri, kız kardeşleri var." dedi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başakşehir Abdi İbrahim Ortaokulu öğretmenlerinin, hain terör örgütü PKK'nın şehit ettiği öğretmenler Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın'ın anısına stüdyoya girdiğini ve geliri şehit öğretmenlerin ders verdiği köy okullarına gidecek olan "Üzülme" isimli bir türkü albümü çıkardığını söyledi.

17 öğretmenin yürekten seslendirdiği türküleri dinlediğinde çok duygulandığını ve öğretmenlerle temasa geçtiğini belirten Turan, öğretmenlerin isteği üzerine Bakan Yılmaz ile bir görüşme ayarladığını ifade etti.

Öğretmenlerin albümden elde edilecek gelirin bir kısmının şehit Necmettin Yılmaz'ın ismi verilen Siverek’in Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki okula gideceğini anlatan Turan, okulun yapımını üstlenmesi için Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile görüştüğünü ve bağışçı olmasını sağladığını söyledi.

Turan, Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın bu müjdeyi öğretmenlerle paylaştığını belirterek öğretmenlerin gözlerindeki mutluluğu görmenin kendisi için dünyanın en büyük hediyesi olduğunu kaydetti.

Şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarını her zaman programlarının merkezine yerleştirdiğini, her fırsatta onlarla bir araya geldiğini ifade eden Turan, şehit yakınlarının milletin boynuna asılan şeref madalyaları olduğunu vurguladı.

Turan, şehitlerin aziz hatıralarını, kutsal emanetlerini korumak ve kollamanın herkesin görevi olduğuna işaret ederek şehit yakınları ve gazilerle ilgili projelere herkesin yürüyerek değil koşarak katılması gerektiğini belirtti.

- "Teröre karşı toplumun duyarlılığını ellerindeki kalemle gösterdiler"

Şehit aileleri ve gazilerin yalnız bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Turan, şunları kaydetti:

"Bizlerden talepleri varsa onları birinci plana almayız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti, duruşu bize de örnek oluyor. Şehitlerimize, gazilerimize ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Vatan onlar sayesinde ayakta. Bugün hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak onlar sayesinde. Bu öğretmenlerimiz de teröre karşı toplumumuzun duyarlılığını ve nefretini, en güçlü silahları olan ellerindeki kalem, dillerindeki sözle, sanat icra ederek gösterdiler. Bu davranış yüreğiyle, vicdanıyla hareket eden herkesi etkiledi. Bu tip sosyal sorumluluk projelerine imza atanları, böyle güzel hareketleri Türkiye her zaman alkışlayacaktır. Biz de terör ve terör örgütünü destekleyen küresel güçlere meydan okuyan, kalemiyle, sözüyle, sazıyla teröre ve destekçilerine karşı duran bu sosyal sorumluluk projelerine, her zaman katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu konuda her zaman şehit ailelerinin, gazilerin ve bu tür sosyal sorumluluk projesi üretenlerin, emrindeyiz, hizmetindeyiz. Şehit yakınları, gaziler hiçbir zaman yalnız ve sahipsiz değil, arkasında kenetlenmiş, duvar gibi Türkiye var, milletimiz var, bizler varız, kardeşleri, ağabeyleri, kız kardeşleri var. Bize her zaman ulaşabilirler."


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