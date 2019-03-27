Şerdil Dara Odabaşı’ndan doğum paketi müjdesi! CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdİl Dara Odabaşı, önemli açıklamalarda bulunurken yeni doğan bebekler için bir 'Doğum Paketi' müjdesini de verdi.

Demet Kalendergil yazıyor...Seçimlere sayılı günler kala İstanbul’un merkez ilçelerinden Kadıköy’de CHP Belediye Başkan Adayı Av. Şerdil Dara Odabaşı ile görüştük. Mega projesinden bahseden Şerdil Dara Odabaşı, yeni doğan bebekler için bir doğum paketi hazırlayacaklarını belirtti.



Kadıköy’de yaşayan herkese ve her katmana dokunabilmeyi amaç edindiğini belirten Odabaşı, ihtiyaç sahibi ailelere yeni doğan bebekleri için doğum paketi hazırlayacağının da müjdesini verdi.



“Göreve gelince ilk olarak üç şey yapacağım”



Göreve gelince ilk iş olarak kreş saatlerini annelerin çalışma saatlerine göre ayarlayacağını, daha sonra Kadıköylülerin yoğun isteğine karşılık Göztepe Özgürlük Parkı’nda bir Atatürk heykeli yaptıracağını belirten Odabaşı, “Atatürk’ün İsmet İnönü ile benim çok sevdiğim bir fotoğrafı var. Onu ikisinin beraber olduğu bir heykeli Kadıköy’deki özgürlük parkının içerisine koymaya çalışacağız” dedi. Seçileceği takdirde, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yıl etkinliklerinin belediye başkanlığı dönemine denk geleceğini ifade eden Odabaşı, sözlerine şu şekilde devam etti: “Üçüncü yapacağım şey ise, 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yılını coşkulu bir şekilde Kadıköy’de kutlamaktır”.



“Kentsel dönüşüm yok, bina yenilenmesi var”



Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy’de kentsel dönüşüm yerine bina yenilenmesi olduğunu ve bu durumdan Kadıköy halkının muzdarip olduğunu ifade etti. “Kentsel dönüşüm adı altında bina yenilemesi işinin kent yapısına ve kent alt yapısına çok ciddi zararları oldu. Çevre sorunları, temizlik, çöp ve trafik sorunları oldu. Koca koca kamyonlarla yolları kapattılar. Kadıköylü bu işten yıldı” diyen Odabaşı, bu sorunu bütüncül bir planlamayla çözeceklerini ve kent ile kamu yararını öncelikli kılacaklarını belirtti.



“Bebekten 65 yaş üstü insanımıza kadar herkese dokunacağız”



Mega projesinin insan olduğunu ve bununla ilgili olarak Kadıköy için tek bir projesinin olduğunu söyleyen Odabaşı, şu ifadelere yer verdi: “Bebekten 65 yaş üstü insanımıza kadar herkese dokunacağız. İhtiyaç sahibi ailelerde Yeni doğan bebekler için bir doğum paketi hazırlayacağız. Bu paketin içerisinde biberon, zıbın, çocuk bezi gibi basit ihtiyaçlar olacak. Ayrıca yeni doğum yapan annenin evdeki iş yükünü de üzerimize almayı hedefliyorum.”

Kadıköylü gençlerin olimpiyatlara hazırlanması için çalışmalarının olduğundan söz eden Odabaşı, “Bizim spor salonu inşaatımız devam ediyor. Bu spor salonu inşaatı bittikten sonra Kadıköylü gençlerin olimpiyatlarda yarışmalara hazırlanmasını sağlayacağız. Bir Kadıköylüye vereceğiniz en büyük gurur, o Kadıköylü gencin olimpiyatta şampiyon olmasını sağlamaktır. Bunun sonucunda da Türk Bayrağı’nı göndere çekip istiklal marşını okutmasıdır” diye konuştu.



“Hafta sonu nüfusumuz 2 milyonu buluyor”



Önceden kültür sanat merkezinin Beyoğlu olduğunu, daha sonra merkezin Beşiktaş ve oradan da Kadıköy’e kaydığını, bunun sebebinin de Beyoğlu ilçesinin eski canlılığını kaybettiğini ifade eden Odabaşı, artık sosyalleşmek isteyen kesimin Kadıköy’e akın ettiğini ve Kadıköy’ün hafta sonları 2 milyon olan bu nüfusu kaldıramadığını sözlerine ekledi. Kadıköylüler için büyük bir sorun oluşturan bu durumun çözümünün oturup konuşmak olduğuna dikkat çeken Odabaşı, “Caddelerde adım atılacak yer kalmadı. Bizim hafta sonu nüfusumuz 2 milyonu buluyor. Beyoğlu’nu Alper Taş kazanıp tekrar orayı canlandırırsa bu nüfus biraz azalacak. İnsanların bir alternatifi olacak ve Beyoğlu’na gidecekler. Böylece Kadıköy’e sosyalleşmek için gelenlerin alternatif bir kapısı daha olacak. Onun için Alper Taş’a, “Beyoğlu’nu kazan da Kadıköy’ü rahatlat” dedim” dedi.



“Bu saldırılara net ve somut bir cevap vermemiz gerekiyor”



CHP Kadıköy Belediye Başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı’nın seçim pankartlarının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından sökülmesi üzerine Odabaşı, bu saldırının ilk olmadığını vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu: “Yaklaşık bir ay önce yine pankartlarımız indirildi bu ilk defa olmuyor. Biz bunu sosyal medyada aracılığı ile kamuoyuna duyurduk. Benimle ilgili bir sürü yalan yanlış dedikodu yapıldı. Ben ilk önce bunları kendi üzerime aldım. Fakat bu sadece bana yapılan bir operasyon değil, bu operasyon aynı zamanda diğer CHP belediye başkan adaylarımıza da yapılıyor yani partiye yapılan bir hareket”.



Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy’ün uzun zamandır CHP tarafından yönetildiğini ve yapılan bu saldırının da dolayısıyla Kadıköy’ün değerleri olan Atatürkçülük, laiklik, demokratlık, özgürlükçülük gibi değerlere yapıldığını vurguladı. Saldırılar karşısında CHP’nin yıpratılmaya çalışıldığını, artık bunlara net ve somut bir cevap vermeleri gerektiğini belirten belediye başkan adayı, Kadıköylü seçmenlerden algı operasyonlarına boyun eğmeyerek kendi değerlerine sahip çıkmalarını istedi.



Şerdil Dara Odabaşı sözlerini "Normal ve adil bir yarışla iktidar sahibi olamayanların, bu çirkin ve kirli siyaset üslubuyla Kadıköyümüzü hedef almasının sebebi, buradan tüm Türkiye’ye bir mesaj yollamaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği, laik ve demokratik cumhuriyetin simgesi Kadıköy’de bu değerlerin yükselmesi ve yücelmesi için mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi’ni yıpratarak İstanbullunun her anlamda nefes aldığı bir özgürlük alanına müdahale etmeye çalışmaktır" diyerek tamamladı.